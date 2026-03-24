Meteo Gela, 25 marzo 2026: giornata primaverile con cieli sereni e brezze moderate

Gela, 25 marzo 2026 — Tempo stabile e soleggiato: temperature tra ~9,5°C e ~15,8°C, vento moderato, nessuna pioggia prevista.

L'anticiclone tiene la scena a Gela per il 25 marzo 2026: la giornata si annuncia stabile, con cieli in prevalenza sereni e ventilazione variabile ma non estrema. Scorri il dettaglio orario per sapere come vestirti e quando aspettarti le raffiche più evidenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Alle 00:00 la temperatura si attesta sui 9,6°C (feels like 7,7°C). Si registrano nubi sparse con umidità al 77% e pressione sui 1018 hPa. Vento da nord a 3,6 m/s con raffiche fino a 3,8 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Nessuna precipitazione prevista (0 mm, 0%).

Prima mattina (03:00) — Alle 03:00 cielo sereno, temperatura intorno a 9,5°C (feels like 7,7°C), umidità 78% e pressione 1017 hPa. Vento debole da nord (3,2 m/s, raffiche 3,4 m/s). Condizioni stabili, niente pioggia (0 mm, 0%).

Mattina (06:00) — Alle 06:00 ancora cielo sereno, temperatura circa 9,8°C (feels like 8,1°C), umidità al 76% e pressione 1017 hPa. Vento da nord-nordovest sui 3,3 m/s con raffiche intorno a 3,6 m/s. Giornata che prende avvio fredda al suolo ma asciutta.

Mezza mattinata (09:00) — Alle 09:00 il sole si consolida: cielo sereno e temperatura in aumento a 13,5°C (feels like 12,6°C). Umidità scende al 66% e pressione 1018 hPa. Vento leggermente più sostenuto da nord-ovest (3,7 m/s, raffiche 4,6 m/s). Nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00) — Alle 12:00 temperature primaverili con 15,5°C (feels like 14,8°C), cielo sereno e umidità 64%. Pressione a 1016 hPa. Il vento ruota più da ovest-sudovest e aumenta a circa 5,9 m/s con raffiche maggiori: 5,7 m/s registrate come raffica massima in questo intervallo. Condizioni asciutte e soleggiate.

Primo pomeriggio (15:00) — Alle 15:00 si raggiunge il picco termico della giornata: 15,8°C (feels like 15,2°C). Cielo sereno, umidità 70% e pressione diminuita a 1014 hPa. Vento in rinforzo da ovest su 9,4 m/s con raffiche fino a 9,5 m/s: è l'intervallo con le raffiche più marcate della giornata. Nessuna precipitazione (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00) — Alle 18:00 temperatura in lieve calo a 14,1°C (feels like 13,6°C), ancora cielo sereno e umidità salita al 78%. Pressione 1014 hPa. Vento da ovest-nordovest a 7,8 m/s con raffiche intorno a 8,3 m/s. Giornata che resta asciutta ma più ventilata al tramonto.

Sera (21:00) — Alle 21:00 cielo sereno, temperatura sui 12,8°C (feels like 12,1°C), umidità 76% e pressione 1014 hPa. Vento ancora moderato da ovest-nordovest a circa 6,1 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s. Visibilità ottima e nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 25 marzo 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta, con temperature che varieranno indicativamente tra ~9,5°C e ~15,8°C. Vento da debole a moderato, con punte di raffica nel primo pomeriggio (fino a ~9,5 m/s). Pressione stabile intorno ai 1014–1018 hPa. In sintesi: una tipica giornata primaverile, ideale per attività all'aperto ma con qualche raffica di vento da considerare nelle ore centrali del pomeriggio.