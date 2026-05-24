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Meteo Gela, 25 maggio 2026: giornata generalmente serena con brevi piovaschi pomeridiani

Gela, 25 maggio 2026 — temperature miti e vento debole; possibili piogge leggere tra mezzogiorno e primo pomeriggio: consigliata una giacca leggera.

A cura di Meteorologo
24 maggio 2026 15:00
Meteo Gela, 25 maggio 2026: giornata generalmente serena con brevi piovaschi pomeridiani -
Meteo
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L'aria a Gela per il 25 maggio 2026 si presenta nel complesso tranquilla, con temperature miti e vento debole. Non mancheranno tuttavia brevi annuvolamenti e qualche pioggia leggera a cavallo del primo pomeriggio: un giorno da godersi all'aperto con una piccola precauzione in tasca.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo limpido e temperature intorno a 19,9 °C. Umidità al 66% e pressione stabile sui 1024 hPa. Vento debole da NE a circa 2,0 m/s con raffiche fino a 1,95 m/s. Visibilità ottima (10 km). Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno e aria fresca, con temperatura scesa a 19,1 °C. Umidità 66%, pressione 1023 hPa. Vento molto debole attorno a 1,9 m/s; condizioni tranquille per chi esce presto.

Mattina (06:00): In aumento le temperature a 20,6 °C; cielo sereno con scarse nubi (2%). Umidità 62% e pressione 1024 hPa. Vento calmo, circa 1,3 m/s. Giornata che prende avvio in sicurezza dal punto di vista meteorologico.

Mezza mattinata (09:00): Tendenza stabile con cielo sereno e temperatura attorno a 21,2 °C. Umidità 62% e pressione in leggero aumento (1025 hPa). Vento da S a circa 3,2 m/s; probabilità di precipitazioni bassa (circa 6%).

Mezzogiorno (12:00): Cambio parziale: attesi piovaschi leggeri con precipitazione stimata in circa 0,45 mm nelle 3 ore. Temperatura intorno a 21,3 °C, umidità 66% e pressione 1025 hPa. Vento da S-SO fino a 4,0 m/s, raffiche a 4,5 m/s. Portare un ombrello se si prevedono attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00): Ancora pioggia leggera possibile, con circa 0,3 mm nelle 3 ore e probabilità di precipitazione intorno al 52%. Temperatura massima prevista circa 21,7 °C, umidità 64% e pressione 1024 hPa. Vento molto debole, circa 2,0 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00): Schiarite e poche nuvole (13% di copertura). Temperatura in lieve calo a 20,5 °C, umidità 70% e pressione 1024 hPa. Vento debole intorno a 1,4 m/s. Condizioni più asciutte rispetto al primo pomeriggio.

Sera (21:00): Ritorno al cielo sereno con temperatura intorno a 19,8 °C, umidità 70% e pressione 1025 hPa. Vento debole da NE a circa 1,6 m/s e visibilità buona. Notte tranquilla in arrivo.

Riepilogo del giorno

Giornata generalmente stabile a Gela il 25 maggio 2026: temperature miti (tra ~19 °C e ~22 °C) e vento debole. Da segnalare brevi piovaschi leggeri tra mezzogiorno e il primo pomeriggio (totali modesti, sotto 1 mm nelle 3 ore): utili un ombrello o una giacca leggera se si esce in quelle ore, per il resto tempo favorevole.

Previsioni meteo 25 maggio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.9° (perc. +19.6°)
Precip. -
Vento 2.0 NE (max 2.0)
Umidità 66%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.1° (perc. +18.8°)
Precip. -
Vento 1.9 NE (max 1.8)
Umidità 66%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.6° (perc. +20.4°)
Precip. -
Vento 1.3 NE (max 1.4)
Umidità 62%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.2° (perc. +21.0°)
Precip. -
Vento 3.2 S (max 2.9)
Umidità 62%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.3° (perc. +21.2°)
Precip. 0.45mm (prob. 33%)
Vento 4.0 SO (max 4.5)
Umidità 66%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.7° (perc. +21.6°)
Precip. 0.3mm (prob. 52%)
Vento 2.0 SO (max 2.0)
Umidità 64%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +20.5° (perc. +20.4°)
Precip. -
Vento 1.4 SO (max 1.3)
Umidità 70%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.8° (perc. +19.7°)
Precip. -
Vento 1.6 NE (max 1.5)
Umidità 70%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.3° (perc. +19.1°)
Precip. -
Vento 2.2 NE (max 2.1)
Umidità 70%
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