Meteo Gela, 25 giugno 2026: mattinata calda e possibilità di pioggia leggera nel primo pomeriggio

Gela, 25 giugno 2026 — giornata prevalentemente soleggiata con caldo mattutino; attenzione a una finestra instabile con pioggia leggera e raffiche nel primo pomeriggio.

Gela si prepara a una giornata che alterna sole e un passaggio instabile nel primo pomeriggio. Temperature estive e ventilazione variabile caratterizzeranno le ore centrali; vale la pena tenere d'occhio l'evoluzione se avete programmi all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo prevalentemente sereno e temperatura intorno ai 24,2 °C. Umidità relativamente alta (73%) e punto di rugiada a 18,8 °C rendono la notte mite. Vento debole intorno a 0,9 m/s con raffiche fino a 1,3 m/s. Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): ancora cielo sereno e temperatura che sfiora i 23,8 °C. Umidità al 71% e vento molto debole (0,98 m/s). Condizioni stabili e favorevoli per chi si alza presto.

Mattina (06:00): aumento termico a 26,9 °C, cielo sereno e umidità in diminuzione (67%). Vento quasi assente (0,5 m/s). Giornata che prende rapidamente calore già nelle prime ore del mattino.

Mezza mattinata (09:00): picco di caldo mattutino con circa 29,9 °C; cielo sereno e sensazione di caldo accentuata (feels like 33,7 °C). Vento da sud-ovest intorno a 4,4 m/s con raffiche simili, situazione favorevole per chi cerca il sole ma sconsigliata per attività intense all'aperto.

Mezzogiorno (12:00): ancora caldo a 29,7 °C, cielo sereno ma con vento moderato da sud-ovest a 6,7 m/s e raffiche fino a 7,3 m/s. Umidità intorno al 66% e temperatura percepita elevata (feels like 33,4 °C). Possibile sensazione di afa nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00): cambia il quadro: probabile pioggia leggera (probabilità ~79%) con accumulo previsto di circa 1,6 mm nelle tre ore. Temperatura in calo a 26,0 °C, umidità al 70% e vento sostenuto a 11,1 m/s con raffiche fino a 14,0 m/s. Attenzione a raffiche forti e a brevi rovesci locali.

Tardo pomeriggio (18:00): condizioni in miglioramento con nubi sparse e temperatura intorno a 26,1 °C. Umidità scende al 61% e vento si attenua a circa 4,0 m/s (raffiche 4,4 m/s). Cieli parzialmente nuvolosi dopo il passaggio perturbato.

Sera (21:00): cielo con nubi sparse, temperatura fresca sui 23,9 °C e umidità al 65%. Vento debole intorno a 2,5 m/s. Serata sostanzialmente tranquilla e mite.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata prevalentemente soleggiata con caldo già dalla mattina e punte vicino ai 30 °C. Nel primo pomeriggio è attesa una finestra di instabilità con pioggia leggera (≈1,6 mm) e raffiche fino a 14,0 m/s; successivamente il tempo migliorerà lasciando spazio a nubi sparse e una serata più tranquilla. Consigli: portare un ombrello o una giacca leggera per il pomeriggio e prestare attenzione alle raffiche se si è in mare o in attività esposte al vento.