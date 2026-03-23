Meteo Gela, 24 marzo 2026: giornata tra cieli sereni e brevi piogge pomeridiane

A Gela il 24 marzo 2026: mattina tranquilla e soleggiata, aumento della nuvolosità a mezzogiorno con piogge leggere nel pomeriggio; temperature 10–14 °C.

La giornata del 24 marzo 2026 a Gela si apre in modo relativamente tranquillo ma con un cambiamento atteso verso il pomeriggio: qualche ora di cielo sereno lascerà spazio a nubi e piovaschi leggeri. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse con temperatura intorno a 10,0 °C (percepita 9,1 °C). Umidità al 77%, pressione 1015 hPa. Vento debole da nord-est a circa 3,0 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Probabilità di pioggia 27% e visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno: temperatura circa 10,2 °C (percepita 9,2 °C), umidità 74%, pressione 1014 hPa. Vento molto debole a 2,5 m/s da nord. Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%). Condizioni stabili e cielo limpido.

Mattina (06:00) — cielo sereno con temperatura sui 10,0 °C (percepita 8,5 °C), umidità 73% e pressione 1015 hPa. Vento leggero da nord-est intorno a 3,1 m/s. Nessuna pioggia prevista in questa fascia (0% di probabilità): mattina fresca e asciutta.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e aumento della temperatura a 13,1 °C (percepita 12,1 °C). Umidità in calo al 59%, pressione 1016 hPa. Vento quasi assente (circa 0,5 m/s). Buone condizioni per attività all'aperto in questa fascia.

Mezzogiorno (12:00) — aumento della nuvolosità e prime precipitazioni: pioggia leggera con accumulo stimato 0,26 mm nelle tre ore. Temperatura massima fino a 14,2 °C (percepita 13,2 °C), umidità 59%, pressione 1016 hPa. Vento da sud-ovest a 3,4 m/s. Probabilità di precipitazioni circa 31%.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera più consistente: accumulo stimato 1,86 mm nelle tre ore e probabilità di precipitazione del 100% (pop=1). Temperatura sui 13,5 °C (percepita 12,7 °C), umidità 68%, pressione 1016 hPa. Vento moderato e variabile attorno a 2,8 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Nuvolosità molto estesa (93%).

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia ancora possibile, pioggia leggera con accumulo stimato 0,64 mm nelle tre ore e probabilità 100%. Temperatura intorno a 13,1 °C (percepita 12,3 °C), umidità 69% e vento debole a 0,4 m/s. Cieli coperti (95%).

Sera (21:00) — tendenza a schiarite con poche nuvole, temperatura in calo a 11,2 °C (percepita 10,3 °C), umidità 75% e pressione 1018 hPa. Vento da nord a circa 3,8 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s. Precipitazioni non attese (0% di probabilità).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata che passa da mattina tranquilla e in prevalenza soleggiata a un pomeriggio caratterizzato da pioggia leggera e nuvolosità estesa. Le temperature varieranno tra circa 10 °C nelle ore più fresche e 14 °C nel corso della giornata; il vento rimarrà generalmente debole o moderato. Consiglio pratico: portare un ombrello o una giacca impermeabile per il pomeriggio, mentre la mattinata offre condizioni adatte ad attività all'aperto.