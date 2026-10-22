Meteo Gela — 23 ottobre 2026: giornata mite e in gran parte soleggiata
A Gela il 23 ottobre 2026: temperature miti, cielo variabile al mattino e prevalenza di sereno nelle ore centrali. Vento debole, precipitazioni assenti.
Domani, 23 ottobre 2026, Gela si prepara a una giornata complessivamente tranquilla dal punto di vista meteorologico: le ore notturne resteranno relativamente miti e senza precipitazioni, mentre il mattino vede nubi residue che lasceranno spazio a schiarite ampie nelle ore più calde. Consigliato chiudere l'ombrello in casa, ma portare una giacca leggera per la sera.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — Nubi sparse, mite e asciutto. Temperatura intorno a 17,2 °C, umidità al 80%, pressione 1023 hPa. Nuvolosità significativa (circa 77%) ma senza precipitazioni previste (0 mm, POP 0). Vento debole da nord-ovest a 1,9 m/s con raffiche fino a 3,7 m/s (direzione ~330°).
Prima mattina (03:00) — Nubi in diminuzione, ancora umido. Temperatura 16,6 °C, umidità 83%, pressione 1022 hPa. Nuvolosità intorno al 47%, visibilità buona. Vento leggero da nord-nordovest a 2,1 m/s, raffiche fino a 4,0 m/s (deg ~347°). Nessuna precipitazione attesa (0 mm).
Mattina (06:00) — Cielo parzialmente nuvoloso, clima stabile. Temperatura 17,3 °C, umidità 84%, pressione 1023 hPa. Nuvole sparse (48%), vento debole da nord a 2,1 m/s con raffiche fino a 4,0 m/s (355°). Assenza di pioggia prevista.
Mezza mattinata (09:00) — Aumento delle temperature con nubi residue. Temperatura in rialzo a 22,4 °C, umidità in calo al 54%, pressione 1023 hPa. Nuvolosità intorno al 54%, vento da nord-ovest a 2,7 m/s, raffiche fino a 6,1 m/s (323°). Tempo asciutto (0 mm).
Mezzogiorno (12:00) — Prevalenza di sole, massima giornata. Massima prevista 23,0 °C, umidità 55%, pressione 1022 hPa. Cielo sereno con nuvolosità residua minima (2%). Vento moderato da sud-ovest a 4,5 m/s con raffiche fino a 9,0 m/s (246°). Nessuna pioggia.
Primo pomeriggio (15:00) — Giornata soleggiata, leggera brezza da sud-ovest. Temperatura 21,4 °C, umidità 68%, pressione 1021 hPa. Cielo sostanzialmente sereno (1% nuvolosità). Vento a 4,8 m/s, raffiche a 8,7 m/s (254°). Precipitazioni assenti.
Tardo pomeriggio (18:00) — Diminuzione delle temperature, cielo terso. Temperatura 19,3 °C, umidità 76%, pressione 1021 hPa. Cielo sereno (0% nubi). Vento indebolito a 2,5 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s (301°). Nessuna precipitazione attesa.
Sera (21:00) — Ritorno di nubi sparse e calo termico. Temperatura 16,8 °C, umidità 83%, pressione 1022 hPa. Nuvolosità intorno al 50%, vento debole da nord a 1,6 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s (3°). Tempo asciutto (0 mm).
Riepilogo del giorno
Gela beneficia di una giornata prevalentemente asciutta e gradevole il 23 ottobre 2026: massime intorno a 23 °C e minime notturne sui 16–17 °C, cielo che evolve da nubi sparse notturne a prevalente sereno nelle ore centrali. Il vento rimane debole-moderato, con raffiche fino a circa 9 m/s nelle ore centrali. Nessuna precipitazione significativa prevista; condizioni favorevoli per attività all'aperto, mantenendo una leggera giacca per la sera.