Meteo Gela — 23 novembre 2026: giornata stabile con cieli sereni e vento da Ovest-NordOvest

Previsioni per Gela, 23 novembre 2026: giornata asciutta, temperature tra 15.8°C e 22.2°C, ventilazione moderata da Ovest-NordOvest.

La giornata di lunedì 23 novembre a Gela si presenta sotto l'influsso di un campo di alta pressione: poche nubi, zero probabilità di pioggia e ventilazione da Ovest‑NordOvest. Nei paragrafi seguenti trovate il dettaglio orario per organizzare al meglio le vostre attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno. Temperatura intorno a 17.95 °C, umidità al 81%, pressione 1018 hPa. Vento da Ovest‑NordOvest, 4.5 m/s con raffiche fino a 7.9 m/s (direzione ~291°). Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni 0%.

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno e lieve calo termico: 16.5 °C, umidità ancora alta (81%). Pressione stabile a 1018 hPa. Vento debole da Ovest‑NordOvest a 3.5 m/s, raffiche fino a 6.5 m/s. Condizioni asciutte e adatte a spostamenti serali/tardivi.

Mattina (06:00) — Cielo sereno con temperature intorno a 15.8 °C e umidità in diminuzione (78%). Pressione 1019 hPa. Vento leggermente ruotato a Nord‑Ovest (~310°) a 3.5 m/s con raffiche fino a 6.4 m/s. Alba limpida, ideale per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno e aumento termico: 19.4 °C, umidità 51%, pressione 1021 hPa. Vento moderato da Ovest‑NordOvest a 6.0 m/s e raffiche fino a 11.2 m/s. Assenza di precipitazioni (0%); ottima visibilità.

Mezzogiorno (12:00) — Nubi sparse ma tempo generalmente soleggiato. Massima della giornata a 22.2 °C, umidità 52%, pressione 1020 hPa. Vento più sostenuto da Ovest‑NordOvest a 9.0 m/s con raffiche fino a 16.2 m/s (direzione ~285°). Giornata più calda: fare attenzione alle raffiche se si è in mare o in zone esposte.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno con repentino calo della temperatura a 18.1 °C e umidità intorno al 44%. Pressione 1020 hPa. Vento da Ovest‑NordOvest a 5.6 m/s, raffiche fino a 9.8 m/s. Condizioni asciutte e ventilate.

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo sereno; temperatura 17.6 °C, umidità 65%, pressione 1021 hPa. Vento debole/moderato da Ovest‑NordOvest a 3.4 m/s, raffiche fino a 6.2 m/s. Serata che si avvia a essere più fresca e piacevole.

Sera (21:00) — Cielo sereno con qualche banco di nuvole isolate (3%). Temperatura 15.8 °C, umidità 75%, pressione 1022 hPa. Vento debole da Nord‑Ovest (~317°) a 2.1 m/s, raffiche fino a 4.0 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 23 novembre prevalentemente asciutto e stabile sotto un campo di alta pressione: cieli per lo più sereni, con massima attesa intorno a 22.2 °C e minime attorno a 15.8–16.0 °C. Venti moderati da Ovest‑NordOvest, più intensi in tarda mattinata e a mezzogiorno con raffiche locali fino a circa 16 m/s. Probabilità di precipitazioni 0%: giornata favorevole per attività all'aperto, ma con attenzione alle raffiche in mare o in aree esposte durante le ore centrali.