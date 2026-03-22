Meteo Gela, 23 marzo 2026: dal cielo sereno a piogge leggere nel corso della giornata

Gela, 23 marzo 2026 — mattinata fresca e variabile, aumento delle nubi e piogge leggere dal mezzogiorno; temperature 9–15°C, venti deboli.

Un rapido sguardo alle condizioni attese a Gela per il 23 marzo 2026: la notte parte tranquilla ma la giornata evolve con nubi in aumento e piogge leggere a partire dal mezzogiorno. Di seguito il dettaglio orario e un breve riepilogo per pianificare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 9,2 °C (percepita 7,5 °C), umidita' 79% e pressione 1012 hPa. Venti deboli da NE a 3,2 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Probabilita' di precipitazioni molto bassa (0%). Visibilita' 10 km.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Leggero aumento termico a 10,3 °C, feels like 9,5 °C, umidita' ancora 79% e pressione 1011 hPa. Vento debole 2,8 m/s da NE con raffiche intorno a 2,6 m/s. Precipitazioni praticamente assenti (0%).

Mattina (06:00) — poche nuvole. Temperatura 10,7 °C (percepita 9,8 °C), umidita' 76% e pressione 1012 hPa. Vento molto debole 2,4 m/s da ENE, raffiche 2,3 m/s. Cielo in prevalenza limpido con nubi basse isolate, senza pioggia prevista (0%).

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto. Salita a 12,8 °C (feels like 11,9 °C), umidita' 67% e pressione 1013 hPa. Vento calmo 1,7 m/s da Ovest con raffiche fino a 1,8 m/s. Nubi estese sul territorio ma per ora senza precipitazioni segnalate (probabilita' di pioggia bassa).

Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera in arrivo. Temperatura prevista 13,8 °C (percepita 13,0 °C), umidita' 68% e pressione 1012 hPa. Vento in rinforzo a 4,2 m/s da SO con raffiche 3,6 m/s. Precipitazioni modeste previste: circa 0,16 mm nelle 3 ore precedenti, probabilita' di pioggia ~28%.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera. Massima della giornata intorno a 14,6 °C (feels like 13,9 °C), umidita' 67% e pressione 1012 hPa. Vento 4,8 m/s da Ovest con raffiche fino a 5,0 m/s. Precipitazioni stimate 0,51 mm nelle 3 ore; probabilita' di pioggia ~74%: pioggia leggera intermittente possibile.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera persistente. Temperatura in calo a 13,4 °C (percepita 12,8 °C), umidita' 75% e pressione 1013 hPa. Vento piu' debole a 2,6 m/s da N con raffiche 5,0 m/s. Precipitazioni piu' significative nella finestra 18:00 con circa 1,66 mm nelle 3 ore e probabilita' di pioggia del 100%: si prevede pioggia leggera continua o a tratti.

Sera (21:00) — pioggia leggera. Temperatura sui 11,2 °C (percepita 10,3 °C), umidita' 75% e pressione 1015 hPa. Vento 3,9 m/s da NE con raffiche fino a 4,8 m/s. Precipitazioni moderate per la sera con circa 0,57 mm nelle 3 ore e probabilita' di pioggia ~72%.

Riepilogo del giorno

Gela vedra' una notte e prima mattina tranquille con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature intorno a 9–11 °C. Dal mattino le nubi aumenteranno fino a un cielo coperto; dal mezzogiorno e soprattutto nel pomeriggio-sera è attesa pioggia leggera con accumuli modesti (picco 1,66 mm nelle 3 ore delle 18:00). Venti generalmente deboli (1,7–4,8 m/s) con raffiche locali piu' intense. In sintesi: giornata variabile, con tempo che peggiora a partire dal mezzogiorno e persistenza di piogge leggere nel tardo pomeriggio e sera. Pianificare spostamenti tenendo conto di pioggia leggera e strade eventualmente bagnate.