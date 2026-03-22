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Meteo Gela, 23 marzo 2026: dal cielo sereno a piogge leggere nel corso della giornata

Gela, 23 marzo 2026 — mattinata fresca e variabile, aumento delle nubi e piogge leggere dal mezzogiorno; temperature 9–15°C, venti deboli.

A cura di Meteorologo
22 marzo 2026 15:00
Meteo Gela, 23 marzo 2026: dal cielo sereno a piogge leggere nel corso della giornata -
Meteo
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Un rapido sguardo alle condizioni attese a Gela per il 23 marzo 2026: la notte parte tranquilla ma la giornata evolve con nubi in aumento e piogge leggere a partire dal mezzogiorno. Di seguito il dettaglio orario e un breve riepilogo per pianificare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno. Temperatura intorno a 9,2 °C (percepita 7,5 °C), umidita' 79% e pressione 1012 hPa. Venti deboli da NE a 3,2 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Probabilita' di precipitazioni molto bassa (0%). Visibilita' 10 km.

Prima mattina (03:00)cielo sereno. Leggero aumento termico a 10,3 °C, feels like 9,5 °C, umidita' ancora 79% e pressione 1011 hPa. Vento debole 2,8 m/s da NE con raffiche intorno a 2,6 m/s. Precipitazioni praticamente assenti (0%).

Mattina (06:00)poche nuvole. Temperatura 10,7 °C (percepita 9,8 °C), umidita' 76% e pressione 1012 hPa. Vento molto debole 2,4 m/s da ENE, raffiche 2,3 m/s. Cielo in prevalenza limpido con nubi basse isolate, senza pioggia prevista (0%).

Mezza mattinata (09:00)cielo coperto. Salita a 12,8 °C (feels like 11,9 °C), umidita' 67% e pressione 1013 hPa. Vento calmo 1,7 m/s da Ovest con raffiche fino a 1,8 m/s. Nubi estese sul territorio ma per ora senza precipitazioni segnalate (probabilita' di pioggia bassa).

Mezzogiorno (12:00)pioggia leggera in arrivo. Temperatura prevista 13,8 °C (percepita 13,0 °C), umidita' 68% e pressione 1012 hPa. Vento in rinforzo a 4,2 m/s da SO con raffiche 3,6 m/s. Precipitazioni modeste previste: circa 0,16 mm nelle 3 ore precedenti, probabilita' di pioggia ~28%.

Primo pomeriggio (15:00)pioggia leggera. Massima della giornata intorno a 14,6 °C (feels like 13,9 °C), umidita' 67% e pressione 1012 hPa. Vento 4,8 m/s da Ovest con raffiche fino a 5,0 m/s. Precipitazioni stimate 0,51 mm nelle 3 ore; probabilita' di pioggia ~74%: pioggia leggera intermittente possibile.

Tardo pomeriggio (18:00)pioggia leggera persistente. Temperatura in calo a 13,4 °C (percepita 12,8 °C), umidita' 75% e pressione 1013 hPa. Vento piu' debole a 2,6 m/s da N con raffiche 5,0 m/s. Precipitazioni piu' significative nella finestra 18:00 con circa 1,66 mm nelle 3 ore e probabilita' di pioggia del 100%: si prevede pioggia leggera continua o a tratti.

Sera (21:00)pioggia leggera. Temperatura sui 11,2 °C (percepita 10,3 °C), umidita' 75% e pressione 1015 hPa. Vento 3,9 m/s da NE con raffiche fino a 4,8 m/s. Precipitazioni moderate per la sera con circa 0,57 mm nelle 3 ore e probabilita' di pioggia ~72%.

Riepilogo del giorno

Gela vedra' una notte e prima mattina tranquille con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature intorno a 9–11 °C. Dal mattino le nubi aumenteranno fino a un cielo coperto; dal mezzogiorno e soprattutto nel pomeriggio-sera è attesa pioggia leggera con accumuli modesti (picco 1,66 mm nelle 3 ore delle 18:00). Venti generalmente deboli (1,7–4,8 m/s) con raffiche locali piu' intense. In sintesi: giornata variabile, con tempo che peggiora a partire dal mezzogiorno e persistenza di piogge leggere nel tardo pomeriggio e sera. Pianificare spostamenti tenendo conto di pioggia leggera e strade eventualmente bagnate.

Previsioni meteo 23 marzo 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +9.2° (perc. +7.5°)
Precip. -
Vento 3.2 NE (max 3.0)
Umidità 79%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +10.3° (perc. +9.5°)
Precip. -
Vento 2.8 NE (max 2.6)
Umidità 79%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +10.7° (perc. +9.8°)
Precip. -
Vento 2.4 NE (max 2.3)
Umidità 76%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.8° (perc. +11.9°)
Precip. -
Vento 1.7 O (max 1.8)
Umidità 67%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.8° (perc. +13.0°)
Precip. 0.16mm (prob. 28%)
Vento 4.2 O (max 3.6)
Umidità 68%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.6° (perc. +13.9°)
Precip. 0.51mm (prob. 74%)
Vento 4.8 O (max 5.0)
Umidità 67%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.4° (perc. +12.8°)
Precip. 1.66mm (prob. 100%)
Vento 2.6 N (max 5.0)
Umidità 75%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +11.2° (perc. +10.3°)
Precip. 0.57mm (prob. 72%)
Vento 3.9 NE (max 4.8)
Umidità 75%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +10.3° (perc. +9.4°)
Precip. -
Vento 3.1 N (max 3.4)
Umidità 77%
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