Meteo Gela, 23 giugno 2026: giornata prevalentemente soleggiata con picco vicino a 30°C

A Gela il 23 giugno 2026 tempo stabile e soleggiato, caldo a mezzogiorno con vento di brezza meridionale; precipitazioni assenti.

L'estate si conferma protagonista a Gela per la giornata del 23 giugno 2026: attese condizioni generalmente stabili e soleggiate con temperature gradevoli la notte e in calo solo nel tardo pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata, con un occhio al caldo di metà giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno, temperatura intorno a 24.3 °C (feels like 24.6 °C). Umidità al 72% e vento molto debole da nord-nordovest a circa 0.9 m/s (raffica 0.9 m/s). Probabilità di precipitazioni praticamente nulla (0%). Condizioni favorevoli per chi programma uscite notturne.

Prima mattina (03:00): ancora sereno, con temperatura stazionaria intorno a 24.5 °C e umidità in lieve diminuzione (69%). Vento calmo intorno a 0.9 m/s. Visibilità piena (10 km). Mattinata che comincerà già mite.

Mattina (06:00): cielo sereno, temperatura in aumento a circa 27.2 °C (feels like 28.7 °C). Umidità 65%; vento debolissimo (0.9 m/s). Buoni motivi per sfruttare le ore fresche se si devono svolgere attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00): giornata che prende temperatura, sereno con 28.6 °C e una sensazione termica intorno a 30.6 °C. Vento da sud-ovest in rinforzo a circa 3.6 m/s (raffica 3.3 m/s). Sole pieno e cielo sgombro da nubi.

Mezzogiorno (12:00): picco termico della giornata con 30.1 °C; sensazione di caldo marcata (feels like 34.4 °C). Vento più sostenuto da sud-ovest a 6.4 m/s con raffiche fino a 7.5 m/s. Umidità intorno al 66%. Raccomandata attenzione alle ore calde: idratazione e evitare sforzi nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00): lieve calo a 27.2 °C, cielo sereno, vento che diminuisce a circa 3.9 m/s (raffica 4.1 m/s). Umidità 65% e sensazione termica intorno a 28.7 °C. Condizioni tipiche di un pomeriggio estivo stabile.

Tardo pomeriggio (18:00): temperature attorno a 25.8 °C, umidità che risale al 70%; compare qualche nube sparsa (copertura ~26%). Vento debole a 1.6 m/s. Serata in progressivo rinfrescamento.

Sera (21:00): cielo con poche nuvole, temperatura sui 24.1 °C (feels like 24.4 °C) e umidità 71%. Vento leggero da nord-ovest intorno a 1.0 m/s. Notte che si manterrà mite e stabile, senza precipitazioni previste.

Riepilogo del giorno

Gela il 23 giugno 2026 trascorrerà con condizioni stabili e in gran parte soleggiate, assenza di precipitazioni (0% pop) e un picco termico intorno a 30 °C a mezzogiorno con sensazione termica fino a circa 34 °C. Venti variabili, deboli la notte e la mattina, rinforzo di brezza meridionale a metà giornata. Consigli: protezione solare e idratazione nelle ore centrali, sfruttare le ore mattutine o serali per attività all'aperto.