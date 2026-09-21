Meteo Gela — 22 settembre 2026: giornata calda, possibile pioggia leggera nel pomeriggio

Previsioni per Gela il 22 settembre 2026: temperature fino a ~29 °C, venti generalmente deboli e un passaggio di pioggia leggera nel primo pomeriggio.

L'aria a Gela per il 22 settembre 2026 si presenta generalmente mite e in prevalenza stabile, con poche nubi nelle ore notturne e mattutine e un aumento della nuvolosità verso il pomeriggio quando non escludiamo un breve episodio di pioggia. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole. Temperatura intorno a 21.6 °C, umidità alta (92%), pressione 1018 hPa. Vento debole da ENE a ~1.4 m/s (raffiche fino a 2.9 m/s). Visibilità 10 km. Condizioni tranquille, sereno o poco nuvoloso.

Prima mattina (03:00) — poche nuvole. Leggero calo a 21.4 °C, umidità 91%, pressione 1016 hPa. Vento sempre debole, ~2.2 m/s con raffiche fino a 4.0 m/s. Visibilità 10 km. Atmosfera ancora umida; non sono previste precipitazioni.

Mattina (06:00) — poche nuvole al sorgere del sole. Temperatura in aumento a 23.6 °C, umidità 81%, pressione 1016 hPa. Vento debole da N a ~2.7 m/s (raffiche 5.1 m/s). Visibilità ridotta a ~4.2 km al mattino; attenzione se si è in mare o su strade vallive.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse ma soleggiato. Massima parziale attesa intorno a 28.6 °C, umidità scende al 53%, pressione 1017 hPa. Vento da NW debole, 2.1 m/s (raffiche 5.5 m/s). Condizioni confortevoli e più calde rispetto alle ore precedenti.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, caldo. Temperatura vicino a 28.9 °C, umidità 56%, pressione 1016 hPa. Vento da O/SO intorno a 3.8 m/s con raffiche fino a 7.9 m/s. Giornata in prevalenza soleggiata ma con aumento della ventilazione.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera possibile. Temperatura circa 28.6 °C, umidità 62%, pressione 1015 hPa. Precipitazione prevista 0.62 mm nelle tre ore; nuvolosità in aumento fino al 69%. Vento da O/SO ~3.9 m/s (raffiche 7.5 m/s). Breve passaggio piovoso, localmente moderato ma di breve durata.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi residue / nubi sparse. Temperatura in calo a 25.1 °C, umidità 74%, pressione 1015 hPa. Vento ruota a NE con intensità intorno a 3.1 m/s (raffiche 5.8 m/s). Nuvole ancora presenti ma senza precipitazioni significative attese.

Sera (21:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 23.7 °C, umidità 75%, pressione 1017 hPa. Vento debole da NE a 4.0 m/s (raffiche 7.0 m/s), cielo che si apre e buona visibilità. Notte che si preannuncia tranquilla.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata complessivamente mite e in prevalenza stabile: temperature massime intorno ai 28–29 °C, minime notturne sui 21–23 °C. Venti generalmente deboli-moderati (1–4 m/s) con raffiche fino a ~8 m/s soprattutto a mezzogiorno e primo pomeriggio. Attenzione a un breve episodio di pioggia leggera atteso intorno alle 15:00 (circa 0.62 mm), per il resto cieli per lo più sereni o con nubi sparse. Consigli: portare con sé un ombrello leggero se si è fuori nelle ore centrali del giorno e prestare attenzione alla visibilità ridotta al mattino presto.