Meteo Gela, 22 marzo 2026: giornata instabile con pioggia leggera e venti da sud-est

Gela, 22 marzo 2026 — giornata prevalentemente nuvolosa con brevi piovaschi, temperature miti intorno a 12–14 °C e vento moderato da SE.

La giornata a Gela del 22 marzo 2026 si presenta complessivamente instabile: non si prevedono fenomeni intensi, ma saranno probabili episodi di pioggia leggera alternati a ampie coperture nuvolose. Temperature miti per la stagione e venti dai quadranti sud-orientali renderanno l'atmosfera fresca, soprattutto nelle fasce con precipitazioni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — 00:00 — pioggia leggera: temperatura intorno a 12.2 °C, umidità al 80% e precipitazioni stimate sui 0.25 mm nelle tre ore. Vento da circa 112° (est-sud-est) a 3.8 m/s, raffiche fino a 5.0 m/s. Copertura parziale di nubi (29%). Probabilità di pioggia: ~29%.

Prima mattina (03:00) — 03:00 — pioggia leggera e cielo molto nuvoloso: temperatura in lieve calo a 11.8 °C, umidità 79% e pioggia residua 0.12 mm. Vento più debole da est (~2.8 m/s), cielo molto nuvoloso (91%). Probabilità di pioggia: ~20%.

Mattina (06:00) — 06:00 — cielo coperto, pause asciutte possibili: temperatura 11.7 °C, umidità 79% e pressioni attorno a 1011 hPa. Nessuna pioggia segnalata nelle 3 ore, ma cielo molto coperto (95%). Vento da nord-est-est (~3.3 m/s). Probabilità di pioggia bassa: ~1%.

Mezza mattinata (09:00) — 09:00 — ripresa di piogge leggere: aumento della temperatura a 14.1 °C con umidità al 70% e pioggia prevista intorno a 0.21 mm. Copertura nuvolosa completa e vento rinforzato da sud-est (~4.4 m/s, raffiche fino a 5.5 m/s). Probabilità di pioggia: ~38%.

Mezzogiorno (12:00) — 12:00 — pioggia leggera più insistente: temperatura 14.3 °C, umidità 74% e precipitazioni significative per il periodo, circa 1.20 mm nelle tre ore. Vento sostenuto da sud-sud-est (~6.5 m/s) con raffiche fino a 6.7 m/s. Copertura nuvolosa completa; probabilità di pioggia: 100%.

Primo pomeriggio (15:00) — 15:00 — pioggia leggera continua: temperatura stabile su 14.2 °C, umidità 72% e pioggia prevista 1.01 mm nelle tre ore. Vento da sud-est a ~5.9 m/s con raffiche fino a 6.3 m/s. Cielo totalmente coperto. Probabilità di pioggia: 100%.

Tardo pomeriggio (18:00) — 18:00 — pioggia residua e nube compatta: la temperatura scende a 13.7 °C, umidità 73% e precipitazioni residue 0.27 mm. Vento ancora da sud-est (~4.6 m/s, raffiche fino a 5.1 m/s). Cielo completamente coperto. Probabilità di pioggia: 100%.

Sera (21:00) — 21:00 — cielo coperto, fenomeni in attenuazione: temperatura attorno a 12.9 °C, umidità 75% e precipitazioni non significative indicate (0 mm registrati nella finestra). Vento da est (~3.4 m/s) e copertura nuvolosa completa. Probabilità di pioggia più bassa: ~14%.

Riepilogo del giorno

Gela avrà una giornata complessivamente nuvolosa e instabile il 22 marzo 2026, con episodi di pioggia leggera più probabili tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio (picco di precipitazioni tra le 12:00 e le 15:00). Le temperature oscilleranno tra circa 11.7 °C e 14.3 °C. Vento moderato da sud-est, con raffiche fino a circa 6–7 m/s, renderà la sensazione di fresco nei momenti piovosi. Consiglio pratico: portare un ombrello e prevedere strade bagnate nelle ore centrali della giornata.