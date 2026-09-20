Meteo Gela, 21 settembre 2026: giornata calda e in gran parte soleggiata

Gela, 21 settembre 2026 — giornata prevalentemente serena e temperature fino a ~29°C; possibili brevi rovesci tra mezzogiorno e primo pomeriggio.

L'atmosfera a Gela per il 21 settembre 2026 si presenta generalmente stabile e mite: la giornata promette molto sole con nuvolosità sporadica e ventilazione debole. Solo tra mezzogiorno e il primo pomeriggio aumenta la probabilità di qualcosa di più intraprendente: leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole. Temperatura 20,9 °C, umidità 94%, pressione 1022 hPa. Vento debole da N (2°) a ~1,4 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0% (nessun accumulo segnalato).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse. Temperatura 21,3 °C, umidità 91%, pressione 1020 hPa. Vento da N (7°) a ~1,8 m/s, raffiche fino a 3,3 m/s. Cielo con nubi diradate e visibilità buona (10 km). Probabilità di pioggia: 0%.

Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperatura 23,5 °C, umidità 82%, pressione 1021 hPa. Vento da N (356°) intorno a 2,0 m/s con raffiche fino a 3,8 m/s. Aria più secca rispetto alla notte (punto di rugiada 17,5 °C). Probabilità di pioggia: 0%.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e rapido aumento delle temperature. Massima prevista mattutina 29,1 °C, umidità in calo al 55%, pressione 1021 hPa. Vento debole da SSW (209°) a circa 1,0 m/s, raffiche fino a 4,1 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto, con elevata sensazione di caldo (feels like ~30,5 °C). Probabilità di pioggia: 0%.

Mezzogiorno (12:00) — prevalentemente sereno, attenzione a un aumento della probabilità di pioggia. Temperatura 28,6 °C, umidità 61%, pressione 1020 hPa. Vento da SW (223°) a 3,8 m/s con raffiche fino a 8,1 m/s. Probabilità di precipitazioni: 52% — i dati indicano una possibilità non trascurabile di rovesci brevi o isolati; accumuli non specificati nei dati forniti.

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse. Temperatura 25,2 °C, umidità 62%, pressione 1019 hPa. Vento da WSW (244°) a 2,9 m/s con raffiche fino a 6,1 m/s. Nuvolosità in aumento rispetto a pranzo, probabilità di precipitazioni: 35% — possibili fenomeni locali e di breve durata.

Tardo pomeriggio (18:00) — poche nuvole. Temperatura 23,6 °C, umidità 77%, pressione 1018 hPa. Vento da W (262°) debole, intorno a 1,5 m/s con raffiche fino a 2,6 m/s. Cielo che torna a rasserenarsi e condizioni generalmente asciutte (probabilità di pioggia: 0%).

Sera (21:00) — cielo sereno. Temperatura 22,5 °C, umidità 84%, pressione 1019 hPa. Vento molto debole da N (3°) a circa 0,8 m/s con lievi raffiche fino a 1,9 m/s. Serata gradevole, visibilità buona. Probabilità di precipitazioni: 0%.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 21 settembre 2026 una giornata nel complesso soleggiata e calda, con massime attorno ai 29 °C e minime notturne intorno ai 21 °C. Pressione stabile attorno a 1018–1022 hPa e ventilazione in genere debole, con raffiche più sostenute attese verso mezzogiorno (fino a ~8 m/s). La principale novità è una moderata probabilità di rovesci brevi tra mezzogiorno e primo pomeriggio; altrove condizioni asciutte e cielo per lo più sereno. Consigli: protezione solare nelle ore centrali e un ombrello a portata di mano per eventuali rovesci di breve durata.