Meteo Gela — 21 marzo 2026: giornata mite e per lo più soleggiata, lieve instabilità serale

Previsioni per Gela, 21 marzo 2026: cieli prevalentemente sereni, temperature tra ~10°C e 14°C e possibile pioggia leggera nella tarda serata.

Domani a Gela si prospetta una giornata complessivamente tranquilla, con temperature miti per il periodo e prevalente soleggiamento. Qualche nube e un modesto aumento del rischio di pioggia sono attesi nelle ore serali: una lettura dettagliata per organizzare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse con temperatura intorno a 9,8 °C (sensazione termica ~7,5 °C). Umidità elevata (79%) e pressione sui 1011 hPa. Vento da NE a circa 4,6 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s. Probabilità di precipitazioni 60%: modesta possibilità di locali piovaschi, senza accumuli misurati nel modello. Visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno e temperatura stabile intorno a 9,9 °C (feel 8,2 °C). Umidità 78%, pressione 1010 hPa. Vento più leggero da NNE a 3,4 m/s (raffiche fino a 3,8 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) — cielo sereno con temperatura ancora intorno a 9,8 °C (feel ~8,0 °C). Umidità 77%, pressione 1011 hPa. Vento debole da NNE a 3,6 m/s. Condizioni stabili e buone visibilità.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e sensibile aumento termico: 13,2 °C (feel 12,2 °C). Umidità scende al 62%, pressione 1012 hPa. Vento molto debole da ESE a 0,4 m/s (raffica 0,9 m/s). Mattinata soleggiata, ideale per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, temperatura massima prevista finora 13,8 °C (feel ~12,9 °C). Umidità 64%, pressione 1011 hPa. Vento da SSW a 3,9 m/s (raffiche 3,0 m/s). Sole prevalente e condizioni asciutte.

Primo pomeriggio (15:00) — Ancora cielo sereno con massima di circa 13,8 °C (feel 13,1 °C). Umidità 70%, pressione 1010 hPa. Vento meridionale attorno a 3,6 m/s (raffiche 3,7 m/s). Tempo stabile, lieve aumento della nuvolosità in transito.

Tardo pomeriggio (18:00) — poche nuvole, temperatura intorno a 13,3 °C (feel 12,6 °C). Umidità 75% e pressione 1011 hPa. Vento da SE moderato a 3,9 m/s (raffiche 4,2 m/s). Cielo che resta in prevalenza sereno ma con maggior presenza di nubi basse.

Sera (21:00) — Aumento della nuvolosità e pioggia leggera possibile: temperatura 12,4 °C (feel 11,8 °C), umidità 81%, pressione 1012 hPa. Vento da ESE a 4,1 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s. Probabilità di precipitazione 21% con accumulo previsto contenuto (~0,16 mm nelle 3 ore). Prestare attenzione a locali rovesci.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà un 21 marzo 2026 generalmente mite e per lo più soleggiato con temperature tra circa 9,8 °C e 13,8 °C, venti generalmente deboli-moderati e umidità in aumento verso sera. Solo nelle ore serali è prevista lieve instabilità con pioggia leggera e accumuli contenuti (~0,16 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto durante gran parte della giornata, con possibilità di qualche breve rovescio notturno-localizzato.