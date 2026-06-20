Meteo Gela — 21 giugno 2026: giornata stabile e soleggiata con brezze leggere

Previsioni per Gela, 21 giugno 2026: cielo sereno per tutta la giornata, temperature 23–27°C e vento debole. Dettaglio orario.

Lungo la giornata del 21 giugno 2026 Gela si prepara a offrire condizioni meteorologiche generalmente stabili e soleggiate. Nessuna pioggia attesa e solo modesti cambiamenti termici: il sole sarà il protagonista, supportato da brezze deboli che renderanno più confortevole l'afa estiva.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Cielo: sereno. Temperatura intorno a 23,4 °C, umidità 63% e pressione 1022 hPa. Punto di rugiada a 16,1 °C che indica aria relativamente fresca rispetto alla temperatura. Vento molto debole da NE a 39° a circa 1,7 m/s con raffiche fino a 1,65 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione (pop 0, 0 mm).

Prima mattina (03:00)

Cielo: sereno. Temperature stabili intorno a 23,1 °C, umidità 62% e pressione 1022 hPa. Punto di rugiada circa 15,8 °C. Vento quasi calmo da N a 5° a 1,66 m/s, raffiche simili. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore.

Mattina (06:00)

Cielo: sereno, con incremento termico: 25,0 °C. Umidità 61%, pressione 1023 hPa e punto di rugiada 16,3 °C. Vento molto leggero da SSW (202°) intorno a 0,5 m/s; raffiche minime. Visibilità piena. Nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00)

Cielo: sereno. Temperatura 25,0 °C, umidità 54% e pressione 1023 hPa. Punto di rugiada 15,5 °C. Vento da SW (221°) moderatamente calmo a 2,6 m/s con raffiche fino a 2,2 m/s, sufficiente a rinfrescare leggermente l'aria.

Mezzogiorno (12:00)

Cielo: sereno e soleggiato. Massima prevista nelle prime ore pomeridiane, 27,0 °C, umidità 60% e pressione 1022 hPa. Punto di rugiada 17,4 °C. Vento da SW (219°) più vivace a 4,6 m/s con raffiche fino a 4,74 m/s: la brezza renderà la temperatura percepita più gradevole al mare.

Primo pomeriggio (15:00)

Cielo: prevalentemente sereno (nuvolosita residua 3%). Temperatura in lieve calo a 25,3 °C, umidità 63% e pressione 1022 hPa. Punto di rugiada 18,1 °C. Vento debole da SW (228°) a 2,8 m/s con raffiche fino a 3,05 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00)

Cielo: ancora sereno, con qualche velatura (6%). Temperatura 24,9 °C, umidità in aumento al 70% e pressione 1022 hPa; punto di rugiada 18,9 °C. Vento molto debole da WSW (248°) a 1,5 m/s. Condizioni piacevoli per attività all'aperto sul lungomare.

Sera (21:00)

Cielo: sereno. Temperature intorno a 23,7 °C, umidità 74% e pressione 1022 hPa; punto di rugiada 18,9 °C. Vento quasi assente da NNW (340°) a 0,7 m/s. Visibilità 10.000 m e assenza totale di precipitazioni prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 21 giugno 2026 una giornata di tempo stabile e soleggiato, con temperature comprese tra circa 23 °C e 27 °C, pressione intorno a 1022–1023 hPa e umidità in aumento verso sera. Il vento rimarrà debole per la maggior parte della giornata, con raffiche più marcate attorno a mezzogiorno. Nessuna precipitazione attesa: giornata ideale per attività all'aperto e per il mare, con variazioni minime tra le fasce orarie.