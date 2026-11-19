Meteo Gela, 20 novembre 2026: giornata prevalentemente stabile e mite

A Gela, il 20 novembre 2026 tempo per lo più stabile con temperature miti e venti da NW; previsioni orarie e sintesi della giornata.

Domani a Gela è atteso un profilo meteorologico complessivamente tranquillo: una notte relativamente mite, un mattino con copertura variabile e una giornata in prevalenza soleggiata con brezze da nord-ovest. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura intorno a 19,4 °C con umidità elevata (90%) e pressione 1015 hPa. Vento debole da circa 292° (WNW) a 2,4 m/s, raffiche fino a 4,5 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): nubi sparse, lieve rinfrescata a 18,3 °C e umidità al 93%. Pressione stabile a 1015 hPa. Vento molto debole da NNW a 1,7 m/s, raffiche fino a 3,5 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).

Mattina (06:00): cielo coperto ma senza pioggia, temperatura vicina a 16,9 °C e umidità in calo (70%). Pressione 1017 hPa. Vento debole da NW a 2,5 m/s, raffiche fino a 4,6 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm, probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno con rapida aumento termico a 22,4 °C. Umidità relativamente bassa (49%) e pressione 1019 hPa. Vento da WNW attorno a 3,9 m/s, raffiche fino a 7,7 m/s. Nota: visibilità ridotta a circa 2,9 km (2922 m) in questa fascia oraria; precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).

Mezzogiorno (12:00): poche nuvole, picco termico diurna a 23,7 °C. Umidità 41% e pressione stabile (1019 hPa). Vento moderato da WNW a 5,1 m/s, con raffiche fino a 9,8 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).

Primo pomeriggio (15:00): poche nuvole, temperatura in lieve calo a 20,4 °C e umidità 42%. Pressione 1019 hPa. Vento da NW a 4,5 m/s, raffiche fino a 8,3 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm, probabilità 0%).

Tardo pomeriggio (18:00): poche nuvole, temperatura intorno a 16,3 °C, umidità in aumento al 64% e pressione 1021 hPa. Vento debole da circa 301° a 2,4 m/s, raffiche fino a 4,5 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).

Sera (21:00): nubi sparse con temperatura sui 14,9 °C e umidità 75%. Pressione in lieve aumento a 1022 hPa. Vento debole da NW a 1,9 m/s, raffiche fino a 3,8 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 20 novembre 2026 una giornata per lo più stabile e mite: nottata relativamente calda, mattino con variabilità e successiva prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno approssimativamente tra 15 °C e 24 °C; il vento soffierà da NW con intensità da debole a moderata e raffiche più marcate intorno a mezzogiorno. Precipitazioni previste: assenti. Consiglio pratico: porta con te una giacca leggera per la sera, mentre la parte centrale della giornata sarà adatta ad attività all'aperto.