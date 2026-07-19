Meteo Gela, 20 luglio 2026: giornata estiva con cielo sereno e punte fino a 33°C

Gela, 20 luglio 2026 — giornata stabile e soleggiata, caldo diurno e brezze pomeridiane. Previsioni orarie e consigli.

Il cielo sopra Gela si prepara a una giornata praticamente immobile dal punto di vista meteorologico: sole pieno, assenza di precipitazioni e temperature estive. Di seguito il quadro orario per orientare attività, spostamenti e attenzione al caldo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte sarà serena con temperatura intorno a 28,9 °C e umidità sul 54%. Sensazione termica prossima ai 29,96 °C. Vento debole da nord-ovest a circa 1,8 m/s (raffiche fino a 1,95 m/s). Visibilità ottima (10 km) e precipitazioni praticamente assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00) Ancora cielo sereno e caldo notturno: 28,3 °C con umidità 54% e feels like circa 29,2 °C. Ventilazione molto leggera da nord-nordovest a 1,8 m/s. Condizioni stabili e senza pioggia.

Mattina (06:00) Al risveglio si registra un aumento a 31,4 °C ma con umidità bassa (35%) e dew point contenuto (≈12,9 °C), per cui la sensazione può risultare meno afosa (feels like 30,7 °C). Vento debole da nord a 2,1 m/s. Cielo terso e soleggiamento pieno.

Mezza mattinata (09:00) Sole pieno e temperature in salita: 32,2 °C, umidità intorno al 40%. Vento si rinforza da ovest a 4,4 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s. Condizioni favorevoli per attività all aperto nelle ore più fresche della mattina.

Mezzogiorno (12:00) Massime in avvicinamento: 32,8 °C. Umidità intorno al 49% e indice di caldo più marcato (feels like 35,7 °C). Vento da sud-ovest a 6,0 m/s con raffiche fino a 9,0 m/s. Sole pieno e assenza di nubi o pioggia.

Primo pomeriggio (15:00) Punta termica della giornata con 33,3 °C. Umidità 45% ma sensazione di calore accentuata (feels like 35,5 °C). Vento più sostenuto da ovest a 7,3 m/s e raffiche significative fino a 11,9 m/s: attenzione sulle linee marine e per chi usa imbarcazioni leggere. Cielo limpido.

Tardo pomeriggio (18:00) Calo termico verso sera a 28,3 °C e aumento relativo dell umidità al 59%, sensazione termica più contenuta (29,8 °C). Vento debole da sud a 1,9 m/s. Serata che si annuncia gradevole ma ancora calda al tramonto.

Sera (21:00) Notte calda in arrivo: 31,3 °C con umidità 45% e feels like 32,1 °C. Vento debole da nord-est a 2,2 m/s. Cielo sempre sereno e assenza completa di precipitazioni (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 20 luglio 2026 una giornata stabile e soleggiata, senza pioggia e con cielo sereno per tutte le fasce orarie. Massime intorno a 33 °C, minime notturne elevate (intorno a 28–31 °C). Vento generalmente debole, con un incremento nel pomeriggio fino a 7,3 m/s e raffiche fino a 11,9 m/s. Umidità variabile (35–59%), che rende il caldo più percepibile nelle ore centrali. Consigli: protezione solare e idratazione nelle ore calde, attenzione alle raffiche pomeridiane se si è in mare o in aree esposte.