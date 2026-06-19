Meteo Gela, 20 giugno 2026: giornata estiva tra cieli sereni e leggere brezze

Previsioni per Gela, 20 giugno 2026: cielo prevalentemente sereno, temperature intorno ai 25–28°C e vento debole. Dettaglio per ogni fascia oraria.

L'estate si conferma protagonista su Gela per il 20 giugno 2026: la giornata si presenta tranquilla e prevalentemente soleggiata, con temperature estive ma senza estremi. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): cielo sereno con temperatura intorno a 24,3 °C, umidità 59% e pressione 1019 hPa. Vento debole da NE attorno a 1,8 m/s con raffiche contenute (1,8 m/s). Visibilità piena (10 km). Probabilità di precipitazioni molto bassa (0%), accumuli trascurabili (0 mm).

Prima mattina (03:00 - 06:00): cielo sereno e lieve aumento termico fino a 24,4 °C alle prime ore, umidità scende al 56% e pressione 1018 hPa. Vento molto debole da nord (≈1,3 m/s). Condizioni stabili e nessuna precipitazione attesa (0% pop).

Mattina (06:00 - 09:00): cielo sereno con temperature in aumento fino a circa 26,7 °C. Umidità 55%, punto di rugiada intorno a 15 °C; la sensazione termica è leggermente più alta (feels like 27,4 °C). Vento praticamente assente (0,45 m/s da N). Tempo ideale per attività all'aperto presto al mattino.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): cielo sereno e temperatura che raggiunge circa 28,0 °C. Umidità 52% e pressione 1020 hPa. Vento occidentale/moderato leggero intorno a 4,3 m/s con raffiche fino a 3,8 m/s (direzione SW). Nessuna pioggia prevista (0% pop).

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): cielo sereno e temperatura massima attesa intorno a 27,6 °C. Umidità risale al 63%, punto di rugiada intorno a 17,5 °C, sensazione termica percepita più calda (feels like ≈29,2 °C). Pressione stabile a 1020 hPa. Vento da SSW intorno a 4,6 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s. Precipitazioni assenti (0%).

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): poche nuvole con tendenza a qualche velatura (copertura nuvolosa ~24%). Temperatura in lieve calo a circa 26,6 °C, umidità 61% e pressione 1021 hPa. Vento da SW/WSW intorno a 3,1 m/s con raffiche moderate (≈3,4 m/s). Pioggia improbabile (0% pop).

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): poche nuvole e temperatura ancora gradevole intorno a 25,8 °C. Umidità 63% e pressione 1021 hPa. Vento leggero da WSW (~2,1 m/s, raffiche fino a 2,4 m/s). Condizioni stabili e asciutte, visibilità piena (10 km).

Sera (21:00 - 00:00): cielo sereno, temperatura in lieve diminuzione attorno a 24,1 °C e umidità 66%. Pressione massima della giornata intorno a 1022 hPa. Vento quasi calmo da NW (~1,0 m/s). Nessuna precipitazione prevista (0% pop), serata tranquilla.

Riepilogo del giorno

Giornata del 20 giugno 2026 a Gela caratterizzata da cielo prevalentemente sereno con solo poche nuvole nel pomeriggio, temperature tra circa 24 °C e 28 °C, umidità moderata e vento debole/moderato da direzioni variabili tra nord e sud-ovest. Probabilità di pioggia nulla: giornata adatta ad attività all'aperto, con caldo percepito più marcato a mezzogiorno.