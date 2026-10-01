Meteo Gela, 2 ottobre 2026: giornata mite con poche nubi e basso rischio di pioggia

Previsioni per Gela il 2 ottobre 2026: temperature miti, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e venti deboli. Dettaglio orario nella pagina.

L'autunno a Gela entra con una giornata complessivamente tranquilla: temperature miti, umidità variabile e scarsa probabilità di fenomeni significativi. Nei paragrafi che seguono trovate il quadro orario per organizzare al meglio la giornata all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole. Temperatura intorno a 20,0 °C (percepita 20,5 °C), umidità molto elevata (91%) e pressione sui 1025 hPa. Vento debole da nord-nordest intorno a 1,9 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Visibilità buona (~10 km). Probabilità di precipitazioni bassa (0%), quindi condizioni asciutte.

Prima mattina (03:00) — poche nuvole. Minimo notturno vicino a 18,7 °C, umidità al 92% e punto di rugiada sui 15,0 °C. Vento solo lieve da nord a 1,8 m/s. Assenza di pioggia prevista (0% di probabilità) e visibilità intatta a 10 km.

Mattina (06:00) — poche nuvole. Deciso rialzo termico a 20,8 °C, umidità in diminuzione (86%) e pressione in leggero aumento (1026 hPa). Vento debole da nord a circa 2,0 m/s. Tempo stabile e soleggiato con cielo poco nuvoloso, precipitazioni non attese.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Rapido aumento delle temperature fino a 25,9 °C, umidità che scende al 49% e punto di rugiada intorno ai 13,3 °C. Vento molto leggero meridionale (circa 0,8 m/s) con qualche raffica fino a 3,6 m/s; condizioni ideali per attività all'aperto, con assenza di pioggia attesa.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse. Picco diurno vicino a 26,7 °C (percepita 27,2 °C), umidità intorno al 51% e pressione 1026 hPa. Vento da sud-ovest intorno a 2,8 m/s con raffiche fino a 6,7 m/s; visibilità localmente ridotta (~3,2 km). Probabilità di pioggia bassa ma non nulla (circa 12%), con eventuali fenomeni brevi e accumuli trascurabili.

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse. Temperature intorno a 25,7 °C, umidità 57% e pressione 1025 hPa. Vento moderatamente debole da sud-ovest a 3,6 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s. Cielo a tratti velato o parzialmente nuvoloso; bassa probabilità di precipitazioni e condizioni in prevalenza asciutte.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse (aumentate). Temperatura in calo a 22,2 °C, umidità risalita al 74% e pressione 1026 hPa. Vento debole da sud-ovest intorno a 1,4 m/s (raffiche fino a 2,6 m/s). Cieli più nuvolosi verso il tardo pomeriggio ma senza fenomeni significativi previsti.

Sera (21:00) — poche nuvole. Serata fresca con 20,6 °C e umidità al 77%; pressione stabile sui 1026 hPa. Vento molto debole da ovest-nord-ovest intorno a 0,3 m/s. Tempo asciutto e atmosfera tranquilla per la serata.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 2 ottobre 2026 una giornata complessivamente mite e in prevalenza asciutta. Massima prevista vicino a 26,7 °C a mezzogiorno, minimo notturno intorno a 18,7 °C. Nuvolosità variabile tra poche nubi e nubi sparse, con una bassa probabilità di precipitazioni (massima indicativa 12% a metà giornata) e venti in genere deboli. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, tenendo conto di un possibile aumento delle nubi nel pomeriggio e di qualche raffica moderata nel corso della giornata.