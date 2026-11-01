Meteo Gela, 2 novembre 2026: nottata piovosa, schiarite e vento in aumento

A Gela il 2 novembre 2026: piogge notturne e mattina instabile, poi ampie schiarite con venti moderati. Dettaglio orario e consigli.

Una perturbazione interesserà Gela nella notte tra il 1° e il 2 novembre, con fenomeni più intensi nelle ore notturne e prime ore del mattino. Le condizioni miglioreranno durante la giornata con schiarite e venti di tramontana che si faranno sentire: di seguito il dettaglio orario e un breve riepilogo finale.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia leggera. Temperatura intorno a 16,6 °C, umidità alta (90%) e pressione sui 1012 hPa. Piogge contenute ma continue (circa 1,7 mm nelle 3 ore) e visibilità ridotta a circa 6.390 m. Vento debole da Ovest-Nordovest a 0,6 m/s con raffiche fino a 1,8 m/s.

Prima mattina (03:00) — pioggia moderata e scarsa visibilità. Temperatura intorno a 16,3 °C, umidità 93% e pressione in lieve calo (1009 hPa). Precipitazioni più intense con circa 4,7 mm nelle 3 ore; visibilità molto ridotta (~2.013 m). Vento da Sudovest: 4,2 m/s, raffiche fino a 8,4 m/s. Prestare attenzione alla guida.

Mattina (06:00) — pioggia moderata in esaurimento. Temperatura in leggero calo a 15,3 °C, umidità 91% e pressione 1007 hPa. Accumulo previsto circa 8,3 mm nelle tre ore precedenti (residui di pioggia). Vento debole da Ovest a 1,7 m/s con raffiche attorno a 3,2 m/s; visibilità in miglioramento fino a 10.000 m.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e miglioramento netto. Temperatura in aumento a 19,0 °C, umidità scende al 56% e pressione 1008 hPa. Vento moderato da Ovest-Nordovest a 5,3 m/s, raffiche fino a 11,2 m/s. Condizioni asciutte e soleggiate: possibili residui di umidità al suolo.

Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole con temperature attorno a 19,0 °C e umidità intorno al 48% (pressione 1007 hPa). Vento più sostenuto da Ovest a 8,4 m/s con raffiche significative fino a 15,5 m/s, quindi mare mosso in prossimità della costa.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera intermittente possibile. Temperature in lieve calo a 16,8 °C, umidità 59% e pressione 1006 hPa. Possibili piovaschi leggeri (circa 0,4 mm nelle 3 ore). Vento da Ovest a 8,0 m/s con raffiche fino a 14,0 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno con temperature intorno a 15,5 °C, umidità al 75% e pressione 1007 hPa. Vento moderato da Nordovest a 6,0 m/s, raffiche fino a 10,6 m/s. Serata più stabile ma fresca rispetto al giorno.

Sera (21:00) — poche nuvole e clima fresco: 15,6 °C, umidità 81% e pressione 1008 hPa. Vento da Nordovest a 5,2 m/s con raffiche fino a 9,3 m/s. Cielo in prevalenza sereno con bassa probabilità di precipitazioni.

Riepilogo del giorno

La giornata del 2 novembre 2026 a Gela sarà caratterizzata da piogge notturne e prime ore del mattino, con accumuli maggiori nella notte e al mattino presto, seguite da un marcato miglioramento e schiarite nella tarda mattinata e nel pomeriggio. Previsti venti di tramontana moderati-forti con raffiche fino a oltre 15 m/s durante le ore centrali; mare mosso possibile. Temperature comprese tra circa 15 °C e 19 °C. Consigli: guidare con cautela nelle ore di pioggia e prestare attenzione al moto ondoso se si è in mare.