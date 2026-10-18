Meteo Gela, 19 ottobre 2026: giornata mite e variabile dal sereno al cielo coperto

Previsioni per Gela — 19 ottobre 2026: temperature miti, precipitazioni assenti e venti deboli-moderati. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

La giornata meteorologica a Gela del 19 ottobre 2026 si presenta nel complesso asciutta e relativamente mite per la stagione: si passa da un avvio notturno con cielo sereno a un pomeriggio con aumento della nuvolosità fino al cielo coperto. I venti rimangono deboli o al più moderati e la probabilità di pioggia è trascurabile. Di seguito il quadro orario per pianificare attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura intorno a 18,8 °C; umidità al 88%, pressione 1021 hPa. Vento debole dai quadranti nord-orientali a 3,1 m/s (raffiche fino a 5,4 m/s). Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni 0% (precipitazioni previste 0 mm).

Prima mattina (03:00): cielo sereno con temperature leggermente in aumento a 19,4 °C. Umidità 87%, pressione stabile a 1021 hPa. Vento debole a 3,2 m/s da NE (raffiche 5,5 m/s). Condizioni asciutte, nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): poche nuvole al mattino presto. Temperatura 20,5 °C, umidità 84%, pressione 1021 hPa. Vento da ENE a 3,3 m/s (raffiche 5,8 m/s). Cielo parzialmente velato, ancora condizioni piacevoli per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00): poche nuvole, temperature in deciso aumento a 24,1 °C. Umidità in calo al 64%, pressione 1022 hPa. Vento da E a 3,7 m/s con raffiche fino a 7,6 m/s. Giornata che prende tono primaverile, soleggiata con qualche passaggio nuvoloso.

Mezzogiorno (12:00): aumento della nuvolosità con nubi sparse ma ancora senza precipitazioni. Massima prevista attorno a 25,8 °C, umidità 52%, pressione 1021 hPa. Vento da SSE a 4,6 m/s (raffiche 9,0 m/s). Condizioni calde e ventilate, adatte per attività all'aperto ma con nuvolosità crescente.

Primo pomeriggio (15:00): cielo che tende al cielo coperto con temperature in lieve calo a 23,5 °C. Umidità 55%, pressione 1020 hPa. Vento da SE a 4,4 m/s (raffiche 7,9 m/s). Nessuna precipitazione attesa, ma maggiore copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo coperto, temperatura 21,6 °C, umidità risale al 72%, pressione 1021 hPa. Vento più debole a 2,8 m/s da E (raffiche 5,1 m/s). Serata che si avvia più nuvolosa e leggermente più fresca rispetto al picco di metà giorno.

Sera (21:00): cielo coperto con temperature intorno a 20,6 °C e umidità 80%; pressione 1020 hPa. Vento moderato da ENE a 4,2 m/s (raffiche 7,4 m/s). Probabilità di pioggia praticamente nulla (0%, 0 mm), ma il cielo rimane coperto nella notte seguente.

Riepilogo del giorno

Gela non registra precipitazioni previste per il 19 ottobre 2026: giornata asciutta, con temperature miti tra ~18,8 °C e 25,8 °C. Il cielo evolve dal sereno delle ore notturne e mattutine a poche nuvole e poi a cielo coperto nel pomeriggio e sera. I venti resteranno generalmente da NE/EST con intensità da debole a moderata (2–5 m/s, raffiche fino a ~9 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, suggerita una giacca leggera per la sera quando l'umidità aumenta.