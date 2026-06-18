Meteo Gela — 19 giugno 2026: giornata estiva con cielo sereno e brezze leggere
A Gela il 19 giugno 2026 tempo stabile e soleggiato, massime intorno a 28°C, ventilazione debole e nulla precipitazione attesa. Dettaglio orario.
L'anticiclone estivo mantiene condizioni stabili su Gela per il 19 giugno 2026: giornata prevalentemente soleggiata con temperature tipiche di inizio estate e brezze leggere lungo la costa. Scopri il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 24,4 °C (percepita 24,6 °C), umidità 68%, pressione 1018 hPa. Vento debole da NNW a circa 1,2 m/s con raffiche fino a 1,2 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazione: 0% (0 mm attesi).
Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno e lieve calo termico: 23,7 °C (percepita 23,7 °C), umidità 62%, pressione 1017 hPa. Vento molto debole da N a 1,4 m/s (raffiche 1,4 m/s). Condizioni ideali per chi predilige albe tranquille.
Mattina (06:00) — Sole a pieno regime con temperatura in aumento a 26,6 °C, umidità 56% e pressione 1018 hPa. Vento debole da Ovest-NordOvest a 1,5 m/s (raffiche 1,5 m/s). Cielo sereno, nessuna precipitazione prevista.
Mezza mattinata (09:00) — Giornata già calda: 27,0–28,0 °C (valore previsto 27,97 °C, percepito 27,97 °C), umidità 57%, pressione 1019 hPa. Vento da SO a circa 3,4 m/s (raffiche 2,9 m/s). Sole prevalente, cielo con poche nubi residue (copertura ~2%).
Mezzogiorno (12:00) — Picco delle temperature intorno a 27,4 °C (percepita 28,6 °C), umidità 60% e pressione 1018 hPa. Vento rinforza leggermente da SW a 5,4 m/s con raffiche fino a 6,2 m/s. Cielo sereno, ideale per attività marine ma attenzione al sole intenso.
Primo pomeriggio (15:00) — Temperature in lieve calo a 26,7 °C (percepita 27,7 °C), umidità stabile al 60% e pressione 1019 hPa. Vento moderato da SW a 3,5 m/s (raffiche 4,0 m/s). Cielo per lo più sereno con qualche velatura (copertura ~7%).
Tardo pomeriggio (18:00) — Graduale rasserenamento e temperature piacevoli: 25,2 °C (percepita 25,3 °C), umidità 62%, pressione 1018 hPa. Vento debole da Ovest a 2,3 m/s (raffiche 2,7 m/s). Poche nuvole (copertura ~11%). Nessuna precipitazione attesa.
Sera (21:00) — Ritorno a condizioni tranquille: 23,8 °C (percepita 24,0 °C), umidità 68%, pressione 1019 hPa. Vento molto debole da NNW a 0,9 m/s (raffiche 1,2 m/s). Cielo sereno, visibilità buona. Precipitazioni: 0% (0 mm).
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 19 giugno 2026 una giornata tipicamente estiva: prevalentemente soleggiata, senza precipitazioni previste, con massime attorno a 28 °C e minime intorno a 23–24 °C. Venti generalmente deboli-moderati da Ovest/Sud-Ovest nelle ore centrali, pressione stabile intorno a 1018–1019 hPa. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, consigliati però protezione solare nelle ore centrali del giorno.