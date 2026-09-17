Meteo Gela — 18 settembre 2026: pioggia leggera notturna e giornata calda ma nuvolosa

Gela, 18 settembre 2026 — mattinata con pioggia leggera, poi cielo molto nuvoloso e temperature fino a 29°C; vento debole.

La giornata meteorologica di Gela del 18 settembre 2026 si apre con un rapido episodio di pioggia leggera nella prima parte della notte e delle prime ore del mattino, poi l'atmosfera resta prevalentemente nuvolosa ma senza fenomeni intensi. Di seguito il quadro orario e un breve riepilogo per orientarsi durante la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse, temperatura 23.7 °C, umidità 89%. Cielo parzialmente coperto con visibilità buona (10.000 m). Vento debole da NE a circa 1.3 m/s, raffiche intorno a 2.4 m/s. Precipitazioni assenti in questa finestra.

Prima mattina (03:00): pioggia leggera probabile (probabilità di precipitazione 82%). Temperatura 23.1 °C, umidità molto alta (94%). Accumulato previsto nelle 3 ore: circa 1.19 mm. Vento molto debole ~0.3 m/s da O-NO. Visibilità ridotta (~5.455 m) durante le precipitazioni.

Mattina (06:00): pioggia leggera in esaurimento, 24.3 °C, umidità 94%. Pioggia residua stimata 1.35 mm nelle tre ore; ventilazione leggera attorno a 1.3 m/s da E. Condizioni ancora umide ma in graduale miglioramento della visibilità (10.000 m).

Mezza mattinata (09:00): cielo coperto, temperatura in aumento a 27.9 °C, umidità 77%. Vento debole da S-SO intorno a 1.4 m/s con raffiche fino a 4.2 m/s. Nessuna precipitazione prevista in questa finestra.

Mezzogiorno (12:00): cielo coperto, picco termico della giornata con circa 29.1 °C e umidità in calo al 65%. Vento debole da SO a 2.7 m/s, raffiche fino a 6.1 m/s. Pressione intorno a 1.017 hPa; nessuna pioggia attesa.

Primo pomeriggio (15:00): cielo molto nuvoloso, temperatura 27.7 °C, umidità 70%. Vento leggero da SO a circa 2.2 m/s, raffiche fino a 5.1 m/s. Condizioni calde e umide, senza precipitazioni previste.

Tardo pomeriggio (18:00): nubi sparse, sensazione ancora calda con 25.4 °C e umidità in aumento al 83%. Vento molto debole ~0.6 m/s da NO. Cielo si apre parzialmente rispetto alle ore centrali.

Sera (21:00): cielo coperto, temperatura 24.2 °C, umidità 90%. Vento debole ~1.0 m/s da NNE, pressione in leggero aumento (≈1018 hPa). Nessuna precipitazione significativa prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 18 settembre 2026 una mattinata instabile con pioggia leggera tra la tarda notte e le prime ore del mattino, poi il tempo si manterrà prevalentemente nuvoloso per il resto della giornata. Temperature elevate per il periodo, con massime intorno ai 29 °C e minime sui 23 °C. Venti generalmente deboli e nessun fenomeno meteorologico intenso atteso; si consiglia comunque prudenza nelle prime ore per la presenza di precipitazioni e visibilità temporaneamente ridotta.