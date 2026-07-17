Meteo Gela, 18 luglio 2026: giornata calda e serena con vento in aumento nel pomeriggio

Previsioni per Gela del 18 luglio 2026: cielo prevalentemente sereno, temperature fino a 33°C e vento in rinforzo tra il pomeriggio; nessuna pioggia attesa.

Sarà una giornata tipicamente estiva a Gela: poche nuvole, temperature elevate e un vento che tenderà a rinforzare su raffiche nel corso del pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per preparare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 27,6 °C (percepita 29,5 °C). Umidità moderata al 66%, pressione 1013 hPa. Vento debole da ovest a circa 2,4 m/s con raffiche simili; visibilità 10.000 m. Probabilità di pioggia: 0%, precipitazioni attese 0 mm.

Prima mattina (03:00): Mantiene il cielo sereno e temperature stazionarie intorno a 27,6 °C (feels like 29,6 °C). Umidità 67%, pressione 1012 hPa. Vento molto debole da nord a 1,3 m/s, raffiche fino a 1,4 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): La giornata prende quota con cielo sereno e temperatura in lieve aumento a 29,0 °C (percepita 29,9 °C). Umidità scende al 52%; vento debole da nord-ovest intorno a 1,9 m/s, visibilità piena. Pioggia assente.

Mezza mattinata (09:00): Sole pieno e cielo sereno, temperatura sui 30,0 °C (feels like 32,2 °C). Umidità 57%, pressione 1012 hPa. Vento da ovest moderato intorno a 4,3 m/s, con raffiche fino a 5,0 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno e afa crescente: temperatura 31,0 °C ma percepita 34,9 °C; umidità 60%. Vento occidentale più sostenuto a 6,5 m/s con raffiche fino a 9,3 m/s. Omogeneo soleggiamento, precipitazioni 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00): Picco di calore della giornata con temperatura massima circa 33,3 °C e sensación di caldo accentuata (feels like 36,3 °C). Umidità minima al 48% e pressione 1009 hPa. Vento da nord-ovest rafforzato: 7,9 m/s con raffiche fino a 11,2 m/s. Cielo quasi del tutto sereno.

Tardo pomeriggio (18:00): Calo termico lieve a 31,5 °C (percepita 33,4 °C), umidità intorno al 50%. Vento vira a componenti più orientali e indebolisce a 2,7 m/s con raffiche fino a 5,0 m/s. Condizioni generali ancora serene, precipitazioni assenti.

Sera (21:00): Ritorno a temperature più fresche per la sera, circa 28,5 °C (feels like 30,4 °C), umidità 61% e pressione 1012 hPa. Vento molto debole da nord-est a 0,8 m/s. Cielo sereno, visibilità ottima e nessuna pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 18 luglio 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con temperature che oscilleranno tra circa 27,6 °C e 33,3 °C. Nessuna precipitazione in vista (probabilità 0%), ma attenzione al caldo e alla sensazione di afa tra mezzogiorno e il primo pomeriggio, quando il vento da nord-ovest potrà rinforzare con raffiche fino a 11 m/s. Per attività all'aperto si consiglia idratazione e protezione dal sole nelle ore centrali.