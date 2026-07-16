Meteo Gela, 17 luglio 2026: giornata di sole intenso e caldo afoso
Gela, 17 luglio 2026 — giornata prevalentemente serena con temperature elevate e vento debole: il quadro dettagliato per ogni fascia oraria.
La giornata meteorologica prevista per Gela il 17 luglio 2026 si presenta stabile e senza precipitazioni. Se amate il sole, domani non mancherà; chi è sensibile al caldo dovrà però prestare attenzione alle sensazioni termiche elevate durante le ore diurne. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 28,1 °C; umidità 56%; pressione 1015 hPa.
- Sensazione termica: 29,1 °C.
- Vento: debole, 0,9 m/s (357° ≈ N), raffica max 0,96 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm previste (probabilità 0%). Visibilità 10.000 m.
Prima mattina (03:00)
- Condizione principale: cielo sereno.
- Temperatura: 27,4 °C; umidità 55%; pressione 1014 hPa.
- Sensazione termica: 28,2 °C.
- Vento: debole, 1,4 m/s (52° ≈ NE), raffica 1,48 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm previste.
Mattina (06:00)
- Condizione principale: cielo sereno con aumento già marcato della temperatura.
- Temperatura: 30,4 °C; umidità 53%; pressione 1015 hPa.
- Sensazione termica: 32,1 °C.
- Vento: debole, 1,6 m/s (156° ≈ SSE), raffica 1,43 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm previste.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione principale: cielo sereno e caldo in rapido aumento.
- Temperatura: 32,0 °C; umidità 64%; pressione 1015 hPa.
- Sensazione termica: 38,2 °C — picco di disagio per l'umidità crescente.
- Vento: debole, 2,2 m/s (233° ≈ SW), raffica 1,99 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm previste.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione principale: cielo sereno, giornata calda e afosa.
- Temperatura: 31,5 °C; umidità 63%; pressione 1014 hPa.
- Sensazione termica: 36,7 °C.
- Vento: debole-moderato, 3,7 m/s (215° ≈ SW), raffica 3,61 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm previste.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione principale: cielo sereno con temperature massime quasi costanti.
- Temperatura: 31,4 °C; umidità 66%; pressione 1013 hPa.
- Sensazione termica: 37,5 °C.
- Vento: debole, 2,8 m/s (202° ≈ SSW), raffica 2,87 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm previste.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione principale: cielo sereno; lieve calo termico serale.
- Temperatura: 28,1 °C; umidità 71%; pressione 1012 hPa.
- Sensazione termica: 30,9 °C.
- Vento: debole, 1,4 m/s (165° ≈ S), raffica 1,08 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm previste.
Sera (21:00)
- Condizione principale: cielo sereno per il calo notturno.
- Temperatura: 28,3 °C; umidità 64%; pressione 1013 hPa.
- Sensazione termica: 30,5 °C.
- Vento: molto debole, 1,0 m/s (5° ≈ N), raffica 0,99 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm previste.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 17 luglio 2026 una giornata stabile e completamente soleggiata, senza precipitazioni attese. Le temperature resteranno elevate già dal mattino con sensazioni termiche particolarmente intense tra la mezza mattinata e il primo pomeriggio (fino a circa 38 °C di laboratorio percepito). I venti saranno deboli, con qualche rinforzo moderato a metà giornata. Consigli: idratarsi, evitare esposizione prolungata nelle ore centrali e prestare attenzione a soggetti fragili e bambini.