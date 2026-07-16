Meteo Gela, 17 luglio 2026: giornata di sole intenso e caldo afoso

Gela, 17 luglio 2026 — giornata prevalentemente serena con temperature elevate e vento debole: il quadro dettagliato per ogni fascia oraria.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 17 luglio 2026 si presenta stabile e senza precipitazioni. Se amate il sole, domani non mancherà; chi è sensibile al caldo dovrà però prestare attenzione alle sensazioni termiche elevate durante le ore diurne. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: cielo sereno .

. Temperatura: 28,1 °C ; umidità 56%; pressione 1015 hPa.

; umidità 56%; pressione 1015 hPa. Sensazione termica: 29,1 °C .

. Vento: debole, 0,9 m/s (357° ≈ N), raffica max 0,96 m/s.

(357° ≈ N), raffica max 0,96 m/s. Precipitazioni: 0 mm previste (probabilità 0%). Visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: cielo sereno .

. Temperatura: 27,4 °C ; umidità 55%; pressione 1014 hPa.

; umidità 55%; pressione 1014 hPa. Sensazione termica: 28,2 °C .

. Vento: debole, 1,4 m/s (52° ≈ NE), raffica 1,48 m/s.

(52° ≈ NE), raffica 1,48 m/s. Precipitazioni: 0 mm previste.

Mattina (06:00)

Condizione principale: cielo sereno con aumento già marcato della temperatura.

con aumento già marcato della temperatura. Temperatura: 30,4 °C ; umidità 53%; pressione 1015 hPa.

; umidità 53%; pressione 1015 hPa. Sensazione termica: 32,1 °C .

. Vento: debole, 1,6 m/s (156° ≈ SSE), raffica 1,43 m/s.

(156° ≈ SSE), raffica 1,43 m/s. Precipitazioni: 0 mm previste.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: cielo sereno e caldo in rapido aumento.

e caldo in rapido aumento. Temperatura: 32,0 °C ; umidità 64%; pressione 1015 hPa.

; umidità 64%; pressione 1015 hPa. Sensazione termica: 38,2 °C — picco di disagio per l'umidità crescente.

— picco di disagio per l'umidità crescente. Vento: debole, 2,2 m/s (233° ≈ SW), raffica 1,99 m/s.

(233° ≈ SW), raffica 1,99 m/s. Precipitazioni: 0 mm previste.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: cielo sereno , giornata calda e afosa.

, giornata calda e afosa. Temperatura: 31,5 °C ; umidità 63%; pressione 1014 hPa.

; umidità 63%; pressione 1014 hPa. Sensazione termica: 36,7 °C .

. Vento: debole-moderato, 3,7 m/s (215° ≈ SW), raffica 3,61 m/s.

(215° ≈ SW), raffica 3,61 m/s. Precipitazioni: 0 mm previste.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: cielo sereno con temperature massime quasi costanti.

con temperature massime quasi costanti. Temperatura: 31,4 °C ; umidità 66%; pressione 1013 hPa.

; umidità 66%; pressione 1013 hPa. Sensazione termica: 37,5 °C .

. Vento: debole, 2,8 m/s (202° ≈ SSW), raffica 2,87 m/s.

(202° ≈ SSW), raffica 2,87 m/s. Precipitazioni: 0 mm previste.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: cielo sereno ; lieve calo termico serale.

; lieve calo termico serale. Temperatura: 28,1 °C ; umidità 71%; pressione 1012 hPa.

; umidità 71%; pressione 1012 hPa. Sensazione termica: 30,9 °C .

. Vento: debole, 1,4 m/s (165° ≈ S), raffica 1,08 m/s.

(165° ≈ S), raffica 1,08 m/s. Precipitazioni: 0 mm previste.

Sera (21:00)

Condizione principale: cielo sereno per il calo notturno.

per il calo notturno. Temperatura: 28,3 °C ; umidità 64%; pressione 1013 hPa.

; umidità 64%; pressione 1013 hPa. Sensazione termica: 30,5 °C .

. Vento: molto debole, 1,0 m/s (5° ≈ N), raffica 0,99 m/s.

(5° ≈ N), raffica 0,99 m/s. Precipitazioni: 0 mm previste.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 17 luglio 2026 una giornata stabile e completamente soleggiata, senza precipitazioni attese. Le temperature resteranno elevate già dal mattino con sensazioni termiche particolarmente intense tra la mezza mattinata e il primo pomeriggio (fino a circa 38 °C di laboratorio percepito). I venti saranno deboli, con qualche rinforzo moderato a metà giornata. Consigli: idratarsi, evitare esposizione prolungata nelle ore centrali e prestare attenzione a soggetti fragili e bambini.