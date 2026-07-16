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Meteo Gela, 17 luglio 2026: giornata di sole intenso e caldo afoso

Gela, 17 luglio 2026 — giornata prevalentemente serena con temperature elevate e vento debole: il quadro dettagliato per ogni fascia oraria.

A cura di Meteorologo
16 luglio 2026 15:00
Meteo Gela, 17 luglio 2026: giornata di sole intenso e caldo afoso -
Meteo
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La giornata meteorologica prevista per Gela il 17 luglio 2026 si presenta stabile e senza precipitazioni. Se amate il sole, domani non mancherà; chi è sensibile al caldo dovrà però prestare attenzione alle sensazioni termiche elevate durante le ore diurne. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 28,1 °C; umidità 56%; pressione 1015 hPa.
  • Sensazione termica: 29,1 °C.
  • Vento: debole, 0,9 m/s (357° ≈ N), raffica max 0,96 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm previste (probabilità 0%). Visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 27,4 °C; umidità 55%; pressione 1014 hPa.
  • Sensazione termica: 28,2 °C.
  • Vento: debole, 1,4 m/s (52° ≈ NE), raffica 1,48 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: cielo sereno con aumento già marcato della temperatura.
  • Temperatura: 30,4 °C; umidità 53%; pressione 1015 hPa.
  • Sensazione termica: 32,1 °C.
  • Vento: debole, 1,6 m/s (156° ≈ SSE), raffica 1,43 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: cielo sereno e caldo in rapido aumento.
  • Temperatura: 32,0 °C; umidità 64%; pressione 1015 hPa.
  • Sensazione termica: 38,2 °C — picco di disagio per l'umidità crescente.
  • Vento: debole, 2,2 m/s (233° ≈ SW), raffica 1,99 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: cielo sereno, giornata calda e afosa.
  • Temperatura: 31,5 °C; umidità 63%; pressione 1014 hPa.
  • Sensazione termica: 36,7 °C.
  • Vento: debole-moderato, 3,7 m/s (215° ≈ SW), raffica 3,61 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: cielo sereno con temperature massime quasi costanti.
  • Temperatura: 31,4 °C; umidità 66%; pressione 1013 hPa.
  • Sensazione termica: 37,5 °C.
  • Vento: debole, 2,8 m/s (202° ≈ SSW), raffica 2,87 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: cielo sereno; lieve calo termico serale.
  • Temperatura: 28,1 °C; umidità 71%; pressione 1012 hPa.
  • Sensazione termica: 30,9 °C.
  • Vento: debole, 1,4 m/s (165° ≈ S), raffica 1,08 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Sera (21:00)

  • Condizione principale: cielo sereno per il calo notturno.
  • Temperatura: 28,3 °C; umidità 64%; pressione 1013 hPa.
  • Sensazione termica: 30,5 °C.
  • Vento: molto debole, 1,0 m/s (5° ≈ N), raffica 0,99 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 17 luglio 2026 una giornata stabile e completamente soleggiata, senza precipitazioni attese. Le temperature resteranno elevate già dal mattino con sensazioni termiche particolarmente intense tra la mezza mattinata e il primo pomeriggio (fino a circa 38 °C di laboratorio percepito). I venti saranno deboli, con qualche rinforzo moderato a metà giornata. Consigli: idratarsi, evitare esposizione prolungata nelle ore centrali e prestare attenzione a soggetti fragili e bambini.

Previsioni meteo 17 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.1° (perc. +29.1°)
Precip. -
Vento 0.9 N (max 1.0)
Umidità 56%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.4° (perc. +28.2°)
Precip. -
Vento 1.4 NE (max 1.5)
Umidità 55%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.4° (perc. +32.1°)
Precip. -
Vento 1.6 SE (max 1.4)
Umidità 53%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.0° (perc. +38.2°)
Precip. -
Vento 2.2 SO (max 2.0)
Umidità 64%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.5° (perc. +36.7°)
Precip. -
Vento 3.7 SO (max 3.6)
Umidità 63%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.4° (perc. +37.5°)
Precip. -
Vento 2.8 S (max 2.9)
Umidità 66%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.1° (perc. +30.9°)
Precip. -
Vento 1.4 S (max 1.1)
Umidità 71%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.3° (perc. +30.5°)
Precip. -
Vento 1.0 N (max 1.0)
Umidità 64%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.7° (perc. +29.5°)
Precip. -
Vento 1.9 NO (max 2.0)
Umidità 52%
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