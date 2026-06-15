Meteo Gela — 16 giugno 2026: mattinata instabile, serata più stabile

Gela, 16 giugno 2026 — Piovaschi locali la mattina e caldo umido a mezzogiorno; vento debole e rasserenamenti in serata.

La giornata meteorologica di Gela per il 16 giugno 2026 presenta una transizione tra mattinata umida e un pomeriggio con miglioramento progressivo: locali precipitazioni interesseranno soprattutto le prime ore diurne, mentre la sera si prevede cielo più sereno. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi nelle scelte quotidiane.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperature attorno a 23,4 °C, umidità al 81% e pressione sui 1016 hPa. Cielo con nubi sparse (copertura ~61%) e visibilità buona (10 km). Vento debole da O-NO a circa 2,6 m/s con raffiche fino a 2,6 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm, pop 0).

Prima mattina (03:00): lieve calo termico a 22,9 °C, umidità 80%. Persistono nubi sparse (56%) con vento molto debole da NE a 1,2 m/s (raffiche 1,1 m/s). Precipitazioni non attese (0 mm, pop 0), condizioni ancora abbastanza stabili.

Mattina (06:00): aumento della temperatura a 25,9 °C e sensazione percepita di circa 26,5 °C. Si segnalano pioggia leggera con accumulo stimato di 0,16 mm nelle tre ore (pop 26%). Nuvolosità più consistente (~78%), vento leggero da O-NO a 0,8 m/s.

Mezza mattinata (09:00): temperatura in salita a 28,1 °C, umidità intorno al 68%. Ancora pioggia leggera localizzata (circa 0,13 mm in 3 ore, pop 38%). Vento moderato debole da O a 3,3 m/s (raffiche simili), copertura nuvolosa intorno al 71%.

Mezzogiorno (12:00): picco termico previsto con 29,6 °C e forte sensazione di afa (feels like ~34,4 °C). Probabilità elevata di rovesci deboli (pop 86%) con precipitazioni stimate 0,81 mm nelle tre ore; visibilità ridotta a circa 8 km. Vento da SO a 3,6 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Nuvolosità intorno al 60%.

Primo pomeriggio (15:00): graduale calo a 26,9 °C, umidità 70% e pressione stabile (1016 hPa). Cielo con nubi sparse (53%). Vento leggermente più sostenuto da SO a 4,3 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Precipitazioni quasi improbabili (0 mm, pop 1%).

Tardo pomeriggio (18:00): temperatura sui 24,3 °C, umidità 71%. Cielo ancora parzialmente nuvoloso (~59%) ma con tendenza al rasserenamento; vento molto debole da NO a 0,6 m/s (raffiche 1,6 m/s). Pioggia non attesa (0 mm, pop 6%).

Sera (21:00): serata più tranquilla con cielo sereno (5%), temperatura sui 23,0 °C e umidità al 75%. Vento leggero da NE a 1,2 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto, precipitazioni non previste (0 mm, pop 0).

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una mattinata con pioggia leggera a tratti e aumento dell'umidità, con i massimi fenomeni attesi attorno a mezzogiorno (accumuli deboli, condizioni afose). Dal primo pomeriggio in poi tendenza al miglioramento con nuvolosità in diminuzione e venti deboli; la sera sarà prevalentemente serena e più gradevole. Consigli: portare un ombrello per la mattinata e considerare la possibile afa a mezzogiorno.