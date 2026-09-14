Meteo Gela, 15 settembre 2026: piogge intermittenti e punte fino a 30°C

Gela, 15 settembre 2026 — giornata variabile con rovesci intermittenti soprattutto nel pomeriggio, ventilazione moderata e massime intorno a 30°C.

Una giornata che mescola schiarite e precipitazioni: per chi a Gela ha programmi all'aperto, i periodi asciutti si alterneranno a brevi rovesci. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): pioggia leggera attesa nelle ore notturne con temperatura intorno a 24,0 °C. Probabilità di precipitazione elevata (circa 89%), accumulo previsto vicino a 0,49 mm nelle tre ore. Umidità sul 67% e pressione 1018 hPa. Vento debole da ENE a circa 0,3 m/s, raffiche trascurabili (0,45 m/s). Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): Condizioni più asciutte e nubi sparse, temperatura intorno a 23,7 °C e umidità 68%. Probabilità di pioggia nulla indicata. Pressione 1017 hPa. Vento debole da NNE a circa 1,1 m/s con qualche rinforzo modesto (raffica 1,3 m/s).

Mattina (06:00): Tempo ancora nuvoloso con nubi sparse, lieve aumento termico a 24,3 °C e umidità 66%. Pressione 1018 hPa. Assenza di precipitazioni previste per questa fascia (probabilità bassa). Vento debole da NE intorno a 1,7 m/s.

Mezza mattinata (09:00): Possibile pioggia leggera a tratti: temperatura più calda, circa 28,6 °C, umidità 56% e pressione 1019 hPa. Probabilità di precipitazione moderata (circa 38%), con accumulo stimato intorno a 0,16 mm nelle tre ore. Vento debole da NNW intorno a 1,0 m/s.

Mezzogiorno (12:00): cielo coperto e massimo termico del giorno, circa 30,1 °C; umidità in calo (51%) e pressione 1017 hPa. Al momento non sono attese piogge per la finestra delle 12:00 (probabilità indicata nulla), ma il cielo molto nuvoloso potrà limitare il soleggiamento. Vento moderato da SW intorno a 4,6 m/s, con raffiche fino a 3,6 m/s (nota: raffiche riportate come valore massimo medio).

Primo pomeriggio (15:00): Ritorno di pioggia leggera e rovesci intermittenti nel primo pomeriggio con probabilità elevata (circa 76%). Temperatura in discesa a 26,5 °C, umidità 69% e pressione 1017 hPa. Accumulo previsto più consistente rispetto alle altre ore, intorno a 0,85 mm nelle tre ore. Vento rinforzato da NW intorno a 5,9 m/s con raffiche fino a 6,2 m/s; prestare attenzione se si è in mare aperto o in attività esposte al vento.

Tardo pomeriggio (18:00): Ancora pioggia leggera possibile, probabilità elevata (circa 74%) e accumulo stimato intorno a 0,29 mm. Temperatura intorno a 24,1 °C, umidità 65% e pressione 1017 hPa. Vento debole da ENE intorno a 1,4 m/s.

Sera (21:00): La serata tende ad asciugarsi con cielo sereno e temperature intorno a 23,4 °C; umidità 66% e pressione 1017 hPa. Probabilità di precipitazioni bassa (0%). Vento leggero da SE intorno a 1,4 m/s. Condizioni favorevoli per attività serali all'aperto.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata variabile il 15 settembre 2026: nottata e prime ore con piogge leggere, fasi asciutte a metà mattina, massimo termico a mezzogiorno vicino ai 30 °C, e un pomeriggio con rovesci intermittenti (accumuli modesti) e rinforzi di vento. Serata in miglioramento con cielo sereno. Consigli: portare un ombrello nelle ore centrali e pomeridiane e prestare attenzione alle condizioni di vento al largo.