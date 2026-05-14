Meteo Gela, 15 maggio 2026: giornata molto nuvolosa con breve pioggia a mezzogiorno
Previsioni per Gela, 15 maggio 2026: temperature miti, cielo coperto per gran parte della giornata e pioggia leggera attesa intorno a mezzogiorno.
Gela si prepara a una giornata prevalentemente grigia ma dalle temperature comunque miti. Segnaliamo una finestra di pioggia leggera attesa a metà giornata: di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio gli spostamenti e le attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo coperto, temperature intorno a 16.5°C (percepita ~16.3°C). Umidità al 78%, pressione stabile intorno a 1010 hPa. Vento debole da NNW a 1.8 m/s con raffiche fino a 2.2 m/s. Visibilità buona (10 km). Condizioni asciutte, senza precipitazioni attese.
Prima mattina (03:00) — cielo coperto, minima leggermente più alta a 16.9°C; umidità 79% e pressione 1009 hPa. Vento debole da est intorno a 2.0 m/s. Condizioni ancora asciutte e compatte dal punto di vista nuvoloso.
Mattina (06:00) — cielo coperto, temperatura in aumento a 17.7°C (percepita ~17.5°C). Umidità 74%, pressione 1009 hPa. Vento da est a 3.5 m/s, mare generalmente calmo. Nessuna precipitazione prevista in questa fascia.
Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto, temperature vicine ai 19.4°C. Umidità al 76%, pressione 1009 hPa. Vento in rinforzo da SSE intorno a 5.7 m/s con raffiche più evidenti: giornata che resta nuvolosa e ventilata.
Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera possibile: temperatura massima attesa 19.96°C, umidità 85%, pressione 1008 hPa. Probabilità di precipitazione indicata ~44% e accumulo stimato di 0.69 mm nelle 3 ore. Vento da sud a 4.4 m/s, raffiche fino a ~4.9 m/s. Consigliato avere con sé un ombrello per gli spostamenti a quest'ora.
Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto, dopo la breve pioggia il cielo resta chiuso. Temperatura 19.7°C, umidità alta al 89% e pressione 1008 hPa. Vento da S-SO a circa 4.5 m/s. Condizioni generalmente umide ma con precipitazioni non significative previste.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto, lieve calo termico a 19.2°C, umidità 90%, pressione 1008 hPa. Vento debole-moderato da S intorno a 2.7 m/s. Giornata che mantiene una copertura nuvolosa compatta fino al tramonto.
Sera (21:00) — nubi sparse, temperatura intorno a 18.8°C, umidità molto elevata (92%) e pressione 1008 hPa. Vento debole da ENE a 2.2 m/s. Possibile attenuazione delle nubi rispetto alle ore centrali, ma senza schiarite ampie previste.
Riepilogo del giorno
Giornata a Gela del 15 maggio 2026 caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso con temperature miti tra circa 16.5°C e 20.0°C. Vento generalmente debole-moderato (2–6 m/s) con direzione variabile da Nord-Est a Sud nel corso della giornata. Breve episodio di pioggia leggera a mezzogiorno (accumulo stimato ~0.7 mm, probabilità intorno al 44%). Consigli: tenere un impermeabile leggero a portata di mano nelle ore centrali e verificare aggiornamenti locali in caso di variazioni rapide.