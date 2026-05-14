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Meteo Gela, 15 maggio 2026: giornata molto nuvolosa con breve pioggia a mezzogiorno

Previsioni per Gela, 15 maggio 2026: temperature miti, cielo coperto per gran parte della giornata e pioggia leggera attesa intorno a mezzogiorno.

A cura di Meteorologo
14 maggio 2026 15:00
Meteo Gela, 15 maggio 2026: giornata molto nuvolosa con breve pioggia a mezzogiorno -
Meteo
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Gela si prepara a una giornata prevalentemente grigia ma dalle temperature comunque miti. Segnaliamo una finestra di pioggia leggera attesa a metà giornata: di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio gli spostamenti e le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo coperto, temperature intorno a 16.5°C (percepita ~16.3°C). Umidità al 78%, pressione stabile intorno a 1010 hPa. Vento debole da NNW a 1.8 m/s con raffiche fino a 2.2 m/s. Visibilità buona (10 km). Condizioni asciutte, senza precipitazioni attese.

Prima mattina (03:00)cielo coperto, minima leggermente più alta a 16.9°C; umidità 79% e pressione 1009 hPa. Vento debole da est intorno a 2.0 m/s. Condizioni ancora asciutte e compatte dal punto di vista nuvoloso.

Mattina (06:00)cielo coperto, temperatura in aumento a 17.7°C (percepita ~17.5°C). Umidità 74%, pressione 1009 hPa. Vento da est a 3.5 m/s, mare generalmente calmo. Nessuna precipitazione prevista in questa fascia.

Mezza mattinata (09:00)cielo coperto, temperature vicine ai 19.4°C. Umidità al 76%, pressione 1009 hPa. Vento in rinforzo da SSE intorno a 5.7 m/s con raffiche più evidenti: giornata che resta nuvolosa e ventilata.

Mezzogiorno (12:00)pioggia leggera possibile: temperatura massima attesa 19.96°C, umidità 85%, pressione 1008 hPa. Probabilità di precipitazione indicata ~44% e accumulo stimato di 0.69 mm nelle 3 ore. Vento da sud a 4.4 m/s, raffiche fino a ~4.9 m/s. Consigliato avere con sé un ombrello per gli spostamenti a quest'ora.

Primo pomeriggio (15:00)cielo coperto, dopo la breve pioggia il cielo resta chiuso. Temperatura 19.7°C, umidità alta al 89% e pressione 1008 hPa. Vento da S-SO a circa 4.5 m/s. Condizioni generalmente umide ma con precipitazioni non significative previste.

Tardo pomeriggio (18:00)cielo coperto, lieve calo termico a 19.2°C, umidità 90%, pressione 1008 hPa. Vento debole-moderato da S intorno a 2.7 m/s. Giornata che mantiene una copertura nuvolosa compatta fino al tramonto.

Sera (21:00)nubi sparse, temperatura intorno a 18.8°C, umidità molto elevata (92%) e pressione 1008 hPa. Vento debole da ENE a 2.2 m/s. Possibile attenuazione delle nubi rispetto alle ore centrali, ma senza schiarite ampie previste.

Riepilogo del giorno

Giornata a Gela del 15 maggio 2026 caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso con temperature miti tra circa 16.5°C e 20.0°C. Vento generalmente debole-moderato (2–6 m/s) con direzione variabile da Nord-Est a Sud nel corso della giornata. Breve episodio di pioggia leggera a mezzogiorno (accumulo stimato ~0.7 mm, probabilità intorno al 44%). Consigli: tenere un impermeabile leggero a portata di mano nelle ore centrali e verificare aggiornamenti locali in caso di variazioni rapide.

Previsioni meteo 15 maggio 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.5° (perc. +16.3°)
Precip. -
Vento 1.8 N (max 2.2)
Umidità 78%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.9° (perc. +16.7°)
Precip. -
Vento 2.0 E (max 1.7)
Umidità 79%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +17.7° (perc. +17.5°)
Precip. -
Vento 3.5 E (max 4.5)
Umidità 74%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.4° (perc. +19.4°)
Precip. -
Vento 5.7 SE (max 6.5)
Umidità 76%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +20.0° (perc. +20.2°)
Precip. 0.69mm (prob. 44%)
Vento 4.4 S (max 4.9)
Umidità 85%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.7° (perc. +20.1°)
Precip. -
Vento 4.5 S (max 5.3)
Umidità 89%
18:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.2° (perc. +19.5°)
Precip. -
Vento 2.7 S (max 2.8)
Umidità 90%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.8° (perc. +19.1°)
Precip. -
Vento 2.2 NE (max 1.9)
Umidità 92%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +18.5° (perc. +18.9°)
Precip. 1.34mm (prob. 90%)
Vento 3.8 SO (max 5.6)
Umidità 97%
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