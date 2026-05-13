Centro storico, nuova "spaccata": colpita una tabaccheria
Le modalità sono le solite, già accertate in colpi analoghi
A cura di Redazione
13 maggio 2026 08:35
Gela. Le "spaccate" segnano ancora la notte, in centro storico. Questa volta, è stata presa di mira una tabaccheria, in corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla chiesa Madre. Le modalità sono le solite, già accertate in colpi analoghi. Nonostante l'arresto di un giovane, accusato del colpo in una parrucchieria di via Venezia, chi agisce non si ferma.