Meteo Gela — 15 giugno 2026: giornata asciutta con caldo al centro della giornata

Gela, 15 giugno 2026: prevalenza di cieli variabili e temperature fino a circa 30°C; vento debole e nessuna precipitazione attesa.

Domani a Gela si prospetta una giornata generalmente asciutta con nuvolosità variabile e punte di calore nelle ore centrali. Gli indicatori barometrici restano stabili, mentre le brezze lungo la costa si manterranno deboli: un quadro meteorologico adatto ad attività all'aperto ma con attenzione al disagio da sensazione di caldo nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 22,4 °C; umidità al 79% e pressione sui 1015 hPa. Vento debole da ENE intorno a 1,4 m/s con raffiche fino a 1,4 m/s. Visibilità buona. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse. Temperatura sui 22,1 °C, umidità 78% e pressione stabile sui 1015 hPa. Vento leggero da NNW a 1,3 m/s con raffiche contenute. Cielo a tratti coperto ma senza pioggia prevista. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).

Mattina (06:00) — nubi sparse. Mattinata più calda: 26,3 °C; umidità al 71% e pressione ancora intorno ai 1015 hPa. Vento lieve da ESE a 1,3 m/s. Condizioni generali asciutte e ventilazione minima.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto. Temperatura in aumento a 29,4 °C, umidità 67%; il feels like raggiunge circa 33,1 °C, indicativo di una sensazione di afa nelle ore centrali. Vento leggero da SSW a 2,8 m/s con raffiche fino a 2,8 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mezzogiorno (12:00) — cielo coperto. Valori massimi attesi intorno a 29,6 °C, umidità 67% e pressione 1015 hPa. Feels like vicino a 33,4 °C: è la fase più calda e potenzialmente più afosa della giornata. Vento da SW a 4,4 m/s con raffiche fino a 5,0 m/s. Probabilità di pioggia 0% (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse. Temperatura leggermente in calo a 29,2 °C, umidità 70% e pressione 1014 hPa. Sensazione termica ancora elevata (feels like ~33,1 °C). Vento da SW intorno a 3,1 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s. Condizioni asciutte.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse. Temperatura in attenuazione a 27,2 °C, umidità al 75% e pressione 1014 hPa. Vento debole da WSW attorno a 2,3 m/s. Cielo a tratti nuvoloso ma senza precipitazioni previste.

Sera (21:00) — nubi sparse. Temperature attorno a 24,5 °C, umidità 80% e pressione 1014 hPa. Vento molto debole da E a 0,7 m/s. Serata calda e umida, ma asciutta: probabilità di pioggia 0% (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 15 giugno 2026 una giornata prevalentemente asciutta con temperature fino a circa 29–30 °C e sensazione di caldo accentuata nelle ore centrali (feels like oltre i 33 °C). La nuvolosità varierà da cielo sereno a coperto, senza precipitazioni attese (0%). I venti resteranno generalmente deboli, con qualche rinforzo da SW attorno a mezzogiorno. Consigli: idratarsi nelle ore più calde e prestare attenzione al disagio da caldo se si svolgono attività all'aperto.