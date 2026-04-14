Meteo Gela — 15 aprile 2026: piogge notturne in attenuazione, poi schiarite e clima mite

A Gela il 15 aprile 2026: piogge nella notte e prime ore, poi miglioramento con schiarite e temperature sui 15–16°C. Dettaglio orario e consigli.

La giornata meteo a Gela del 15 aprile 2026 si presenta con un avvio umido e instabile nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, seguito da un graduale miglioramento che porterà a condizioni più asciutte e temperature miti. Chi ha programmate attività all'aperto nelle prime ore dovrà considerare le precipitazioni residue, mentre dal primo pomeriggio le condizioni saranno più favorevoli.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Pioggia leggera su Gela con accumulo stimato di circa 1,31 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 15,7 °C, umidità elevata (89%) e pressione sui 1011 hPa. Vento debole da sud-ovest a 2,7 m/s (raffiche fino a 2,65 m/s). Visibilità ridotta a circa 5,7 km; attenzione su strade bagnate.

Prima mattina (03:00): Ancora pioggia leggera con circa 1,18 mm nelle tre ore e copertura nuvolosa alta (91%). Temperatura in lieve calo a 14,8 °C. Vento molto debole da ovest a 1,1 m/s. Probabilità di precipitazione alta: porta con te un ombrello se esci presto.

Mattina (06:00): Tendenza al miglioramento: nubi sparse e precipitazioni in esaurimento (probabilità ancora significativa). Temperatura sui 15,1 °C, umidità 84%. Vento quasi calmo da nord-ovest a 0,8 m/s. Condizioni più tranquille, ma possibile terreno ancora bagnato.

Mezza mattinata (09:00): Nubi sparse con prime schiarite; la temperatura sale fino a 16,0 °C. Vento moderato da sud a 4,2 m/s (raffiche più evidenti). Pressione stabile sui 1011 hPa. Giornata che prende un tono più primaverile, con alternanza di nuvole e sole.

Mezzogiorno (12:00): Alternanza di poche nuvole e pause soleggiate; lieve pioviggine possibile con accumulo molto basso (~0,1 mm). Temperatura intorno a 15,9 °C, vento da sud-sud-ovest a 3,8 m/s. Ideale per attività all'aperto con abbassata probabilità di pioggia.

Primo pomeriggio (15:00): Poche nuvole e tempo generalmente stabile. Massima prevista intorno a 16,1 °C. Vento debole a 2,2 m/s da sud; sensazione termica confortevole. Buone condizioni per passeggiate e lavori all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00): Nubi sparse, temperatura in leggero calo a 15,5 °C. Vento molto debole a 0,6 m/s. Serata che si apre gradualmente senza precipitazioni significative.

Sera (21:00): Nubi sparse con cielo parzialmente sereno e temperatura intorno a 15,6 °C. Vento da est-nord-est a 2,7 m/s. Tempo tranquillo per la serata; umidità intorno all'84%.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 15 aprile 2026 un avvio con pioggia leggera nella notte e nelle prime ore del mattino, con accumuli modesti ma probabilità di precipitazione inizialmente alta. Dal mattino inoltrato seguirà un graduale miglioramento fino al pomeriggio, che risulterà generalmente asciutto e mite con temperature fra i 15 °C e i 16 °C. Venti deboli-moderati, nessun fenomeno estremo previsto. Consiglio pratico: ombrello al mattino, ma dal pomeriggio spazio alle attività all'aperto.