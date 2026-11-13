Meteo Gela, 14 novembre 2026: giornata mite e per lo più serena

A Gela il 14 novembre 2026 tempo prevalentemente sereno, temperature miti e venti deboli: il bollettino orario per organizzare la giornata.

La giornata meteorologica a Gela del 14 novembre 2026 si annuncia tranquilla e generalmente favorevole alle attività all'aperto. Temperature miti per il periodo, umidità relativamente elevata nelle ore notturne e venti deboli: nei paragrafi seguenti troverete il dettaglio orario per pianificare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): Cielo sereno con temperatura intorno a 18,9 °C (sensazione 19,2 °C). Umidità elevata (92%), punto di rugiada 15,0 °C. Pressione sui 1017 hPa. Vento debole da NNW a circa 1,6 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Visibilità ottima (10.000 m). Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%).

Prima mattina (03:00 - 06:00): Ancora sereno, lieve calo termico a 18,3 °C. Umidità al 91%, pressione stabile a 1017 hPa. Vento leggermente più sostenuto ma sempre debole da NNW attorno a 2,9 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00 - 09:00): Prime ore del mattino ancora con cielo sereno e 18,2 °C; umidità al 93% e punto di rugiada 13,8 °C. Pressione in lieve aumento (1019 hPa). Vento calmo (≈ 0,7 m/s) da NNW. Condizioni stabili e visibilità buona (10.000 m), nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): Aumento della temperatura fino a 22,6 °C, cielo ancora prevalentemente sereno con pochissime velature (nuvolosità 5%). Umidità in calo al 77% e pressione 1020 hPa. Vento da WNW intorno a 1,5 m/s con raffiche fino a 4,2 m/s. Visibilità eccellente (10.000 m). Precipitazioni praticamente assenti.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): Massime giornaliere attorno a 23,6 °C verso mezzogiorno; condizioni molto miti e piacevoli. Nuvolosità bassa (circa 14%) e pressione stabile (1020 hPa). Vento ruota da Ovest-SO (≈ 4,1 m/s) con raffiche fino a 8,1 m/s: aumento delle raffiche da tenere d'occhio in particolare lungo la costa. Probabilità di pioggia bassa (circa 5%), precipitazioni non attese.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): Temperatura in leggero calo a 21,9 °C, umidità risale all'81%. Cielo con poche nubi (24%). Vento da Ovest intorno a 4,0 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s. Pressione 1020 hPa. Condizioni adatte alle attività pomeridiane, con qualche rinforzo del vento.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): In serata diminuzione della temperatura a 19,2 °C; umidità alta (92%) e cielo con nubi sparse (30%). Pressione in aumento a 1022 hPa. Vento nuovamente debole da N (≈ 0,8 m/s) con raffiche leggere. Visibilità buona (10.000 m). Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00 - 00:00): Cielo che torna sereno con temperatura intorno a 17,6 °C e umidità al 93%. Pressione massima della giornata attorno a 1023 hPa. Vento molto debole da NNE (≈ 1,0 m/s) con raffiche modeste. Visibilità 9.887 m. Serata tranquilla e asciutta.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Gela il 14 novembre 2026 avrà una giornata prevalentemente serena, con temperature miti tra circa 17,6 °C e 23,6 °C, pressione mediamente alta (1017–1023 hPa) e vento generalmente debole, sebbene con raffiche più marcate a cavallo del mezzogiorno/pomeriggio. La probabilità di pioggia è trascurabile (picco ~5% a mezzogiorno). Condizioni favorevoli per attività all'aperto: portate con voi una giacca leggera per la sera e prestate attenzione a possibili raffiche nel primo pomeriggio lungo la costa.