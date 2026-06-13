Meteo Gela, 14 giugno 2026: una giornata prevalentemente soleggiata con temperature in aumento

Previsioni per Gela del 14 giugno 2026: cielo sereno, temperature fino a circa 30°C e vento debole. Tutti i dettagli orari per organizzare la giornata.

Domani a Gela si profila una giornata stabile e soleggiata: poche o nessuna nube, brezze leggere e assenza di precipitazioni. Di seguito il quadro orario per orientare le attività all'aperto e le precauzioni durante le ore più calde.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): cielo sereno con temperatura intorno a 21,7 °C (minima notturna prevista ~21,5 °C), umidità 75–67%, pressione stabile sui 1018–1019 hPa. Vento debole da NE intorno a 1,3–2,3 m/s con raffiche fino a 2,3 m/s. Visibilità ottima (~10 km). Precipitazioni previste: 0 mm.

Prima mattina (03:00 - 06:00): continua il cielo sereno e lieve diminuzione dell'umidità (67% → 59%). Temperatura in lieve aumento fino a 25,6 °C. Vento molto debole da NE/est a circa 0,7–1,3 m/s. Pressione attorno a 1018–1019 hPa. Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00 - 09:00): giornata che prende quota termicamente: sereno, temperatura attesa intorno a 28,4 °C alle 09:00, umidità ~64%. Vento debole da ESE (≈104°) sotto 1 m/s; pressione 1019 hPa. Nessuna pioggia prevista, visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): condizioni soleggiate e aumento della sensazione di caldo: temperatura fino a 29,7 °C a mezzogiorno, feels like fino a 33 °C. Umidità intorno al 64% e vento debole da SSW (≈195–221°) sui 3–3,9 m/s, con raffiche fino a 3,5 m/s. Cielo sereno e precipitazioni 0 mm.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): picco termico della giornata con massima prevista 29,7 °C e sensazione di caldo accentuata (feels like ~33 °C). Umidità in lieve aumento (~64–68%), pressione scende a 1017–1018 hPa. Vento da SW intorno a 3,9 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s. Cielo sereno; precipitazioni 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): lieve calo termico fino a 28,8 °C e poi a 24,8 °C verso le 18:00; umidità cresce fino al 76%. Vento che si attenua, 1,4–3,9 m/s, da SW. Cielo sereno, visibilità buona; precipitazioni assenti (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): temperature in diminuzione fino a 24,8 °C e successivamente 23,4 °C in serata, umidità intorno al 76–78%. Vento debole da SW/est intorno a 1,3–1,4 m/s. Pressione intorno ai 1016–1017 hPa. Cielo sereno, nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00 - 00:00): condizioni confortevoli con cielo sereno, temperatura attorno a 23,4 °C, umidità 78% e vento leggero ~1,3 m/s da E. Pressione 1016 hPa e visibilità 10 km. Precipitazioni previste: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Gela, 14 giugno 2026: giornata prevalentemente soleggiata con assenza di precipitazioni e ventilazione generalmente debole. Temperature comprese tra circa 21,5 °C (notte) e 29,7 °C (mezzogiorno), con sensazione di caldo maggiore intorno alle ore centrali (feels like fino a 33 °C). Buona visibilità e condizioni stabili: consigliati protezione solare e idratazione nelle ore più calde.