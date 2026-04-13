Meteo Gela, 14 aprile 2026: notte serena, piogge leggere nel pomeriggio

Gela, 14 aprile 2026 — giornata variabile con mattina limpida e precipitazioni leggere dal mezzogiorno; raffiche nel primo pomeriggio.

L'aria a Gela per il 14 aprile 2026 presenta un avvio calmo e soleggiato, ma con un aumento della nuvolosità e precipitazioni leggere a partire dal mezzogiorno che si estendono al pomeriggio e alla sera. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 14,7 °C, umidità al 82% e pressione 1009 hPa. Vento debole da 67° (Est‑Nord‑Est) a circa 3,2 m/s, raffiche fino a 3,4 m/s. Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione prevista (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno con lieve aumento termico a 15,0 °C e umidità al 79%. Pressione stabile a 1009 hPa. Vento da 51° (Nord‑Est) a 4,1 m/s, raffiche intorno a 4,3 m/s. Condizioni ancora asciutte e cielo prevalentemente limpido.

Mattina (06:00) — cielo sereno e temperatura in aumento a 16,5 °C, umidità 74% e pressione 1009 hPa. Vento da 38° (Nord‑Nord‑Est) a 3,9 m/s, raffiche 4,5 m/s. Buone condizioni generali per attività all'aperto durante le prime ore del mattino.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno con temperatura che raggiunge circa 18,7 °C, umidità scesa al 67% e pressione 1010 hPa. Vento debole variabile con direzione più meridionale (206° / Sud‑Sud‑Ovest) a 2,2 m/s; assenza di pioggia prevista nelle prime ore della mattina.

Mezzogiorno (12:00) — aumento della nuvolosità e prima instabilità: previste pioggia leggera con accumulo di circa 0,12 mm nelle 3 ore e probabilità di precipitazione 20%. Temperatura stabile a 18,7 °C, umidità 71% e pressione 1008 hPa. Vento da 154° (Sud‑Sud‑Est) a 4,4 m/s, raffiche fino a 5,6 m/s. Nuvole in aumento, attenzione a locali rovesci.

Primo pomeriggio (15:00) — fase più instabile della giornata con pioggia leggera e accumulo stimato 1,38 mm nelle 3 ore; probabilità di precipitazione elevata (100%). Temperatura in calo a 16,7 °C, umidità 84% e pressione 1009 hPa. Vento sostenuto da 282° (Ovest‑Nord‑Ovest) a 8,1 m/s, con raffiche fino a 9,7 m/s; possibili momentanee rinforzi locali. Nuvolosità compatta.

Tardo pomeriggio (18:00) — precipitazioni ancora presenti: pioggia leggera con circa 1,13 mm nelle 3 ore e probabilità 100%. Temperatura intorno a 15,6 °C, umidità 76% e pressione 1009 hPa. Vento da 344° (Nord‑Nord‑Ovest) a 4,6 m/s, raffiche 7,9 m/s. Cielo coperto, condizioni umide.

Sera (21:00) — precipitazioni in attenuazione ma ancora possibili rovesci leggeri (0,70 mm nelle 3 ore; probabilità 76%). Temperatura sui 14,9 °C, umidità 81% e pressione 1011 hPa. Vento debole da 334° (Nord‑Nord‑Ovest) a 3,1 m/s, raffiche fino a 2,8 m/s. Visibilità buona nonostante la copertura nuvolosa.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Gela vedrà una notte e una mattinata prevalentemente serene con temperature in aumento fino a circa 18,7 °C. Dal mezzogiorno si attende un aumento della nuvolosità e piogge leggere diffuse nel pomeriggio e nella prima serata (accumulo totale stimato intorno a 3–4 mm). I venti potranno rinforzare nel primo pomeriggio con raffiche fino a ~9,7 m/s. Consigli: tenere a portata di mano un impermeabile nelle ore pomeridiane e prestare attenzione alle raffiche nelle attività esposte al vento.