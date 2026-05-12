Meteo Gela — 13 maggio 2026: notte grigia, pomeriggio con schiarite e vento sostenuto

Previsioni per Gela, 13 maggio 2026: temperature miti, cielo coperto nella prima parte della giornata e schiarite nel pomeriggio con raffiche fino a ~12 m/s.

Una giornata che parte con cielo coperto ma promette miglioramenti nelle ore centrali: temperature miti e vento in aumento caratterizzeranno il 13 maggio 2026 a Gela. Di seguito il quadro ora per ora per pianificare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto, temperatura attorno a 16,4 °C (sensazione 15,9 °C). Umidità al 71%, pressione 1012 hPa. Vento da ovest-nordovest a 3,9 m/s con raffiche fino a 4,9 m/s; visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm previste).

Prima mattina (03:00) — cielo coperto, temperatura circa 18 °C (sensazione 17,6 °C). Umidità 67%, pressione 1011 hPa. Vento debole da O–ONO a 1,5 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s. Nessuna pioggia attesa.

Mattina (06:00) — cielo coperto, temperatura intorno a 18,4 °C (sensazione 17,9 °C). Umidità 61%, pressione 1012 hPa. Vento molto debole intorno a 1,6 m/s (raffiche fino a 1,3 m/s). Condizioni asciutte e visibilità buona.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto, temperatura in lieve aumento a 19,4 °C (sensazione 19,2 °C). Umidità 67%, pressione 1013 hPa. Vento da O–ONO in rinforzo a 5,1 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s. Precipitazioni non previste.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, massima prossima a 20,6 °C (sensazione 20,4 °C). Umidità 64%, pressione 1011 hPa. Vento sostenuto da ovest intorno a 9,7 m/s, con raffiche fino a 12,0 m/s: attenzione alle raffiche più decise. Tempo prevalentemente asciutto.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno, temperatura stabile sui 20,6 °C (sensazione 20,5 °C). Umidità 70%, pressione 1010 hPa. Vento ancora sostenuto a 10,4 m/s, raffiche fino a 12,6 m/s. Giornata che diventa soleggiata ma ventilata.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, temperatura in lieve calo a 19,2 °C (sensazione 19,1 °C). Umidità 74%, pressione 1011 hPa. Vento da ovest intorno a 8,7 m/s con raffiche fino a 11,8 m/s. Condizioni asciutte, buona visibilità.

Sera (21:00) — cielo sereno, temperature intorno a 17,9 °C (sensazione 17,9 °C). Umidità 81%, pressione 1012 hPa. Vento moderato a 7,5 m/s con raffiche fino a 11,3 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 13 maggio 2026 una giornata di transizione: notte e mattinata con cielo coperto, poi schiarite e cielo sereno nel pomeriggio. Temperature miti intorno ai 16–21 °C. Vento in rinforzo da ovest con raffiche che possono raggiungere i 12–13 m/s nelle ore centrali; precipitazioni non attese (0 mm) e visibilità generalmente buona.