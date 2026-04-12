Meteo Gela, 13 aprile 2026: giornata stabile con cieli variabili e brezze orientali

A Gela il 13 aprile 2026 tempo prevalentemente stabile: temperature tra ~14.6°C e 20.1°C, vento da est-sudest moderato; il dettaglio orario.

L'anticipo di giornata per Gela non promette sorprese estreme: condizioni generalmente stabili con nuvolosità variabile e brezze prevalentemente orientali. I valori termici oscilleranno tra la tarda notte e il primo pomeriggio, senza precipitazioni attese. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperature intorno a 14,6 °C, umidità 74%, pressione 1006 hPa. Vento da est (≈92°) a circa 6,3 m/s con raffiche fino a 10,5 m/s. Cielo con nubi sparse (copertura ~53%), visibilità 10 km. Probabilità di pioggia nulla (0%, ~0 mm).

Prima mattina (03:00): Temperatura sui 14,6 °C, umidità in aumento al 85% e pressione 1004 hPa. Vento da ENE (≈68°) a 6,1 m/s, raffiche fino a 9,4 m/s. Nubi sparse più presenti (copertura ~74%). Nessuna precipitazione prevista (0%).

Mattina (06:00): Mattinata fresca con 15,5 °C, umidità 83% e pressione 1005 hPa. Vento da NE (≈49°) intorno a 5,6 m/s, raffiche fino a 6,9 m/s. Cielo a tratti sereno con nubi sparse (~43%). Piogge assenti.

Mezza mattinata (09:00): Rapido aumento termico a 20,1 °C, umidità 65% e pressione 1005 hPa. Vento da ENE (≈75°) più debole a 4,2 m/s (raffiche ~4,3 m/s). Cielo con nubi sparse (~36%), condizioni gradevoli per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00): Temperatura intorno a 20,0 °C, umidità 65% e pressione 1005 hPa. Vento ruota a SE (≈165°) a 6,1 m/s con raffiche fino a 8,9 m/s. Poche nuvole (copertura ~20%), tempo stabile e soleggiato nella maggior parte della fascia centrale della giornata.

Primo pomeriggio (15:00): Leggero calo a 19,0 °C, umidità 71% e pressione 1005 hPa. Vento sostenuto da SSE (≈158°) a 8,3 m/s con raffiche fino a 10,8 m/s. Cielo sereno (copertura 0%), condizioni limpide e ventilate.

Tardo pomeriggio (18:00): Temperature in discesa a 16,7 °C, umidità 88% e pressione 1007 hPa. Vento da SSE (≈148°) intorno a 5,0 m/s, raffiche fino a 6,7 m/s. Cielo sereno (copertura ~3%), sera tranquilla in avvicinamento.

Sera (21:00): Valori intorno a 16,2 °C, umidità 85% e pressione 1008 hPa. Vento più debole da ESE (≈102°) a 2,9 m/s, raffiche fino a 3,1 m/s. Aumento della nuvolosità con nubi sparse (~51%), visibilità 10 km e precipitazioni assenti (0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 13 aprile 2026 una giornata complessivamente stabile e asciutta, con temperature in mattinata attorno ai 15–20 °C e massime vicino a 20 °C. Nuvolosità variabile, ma prevale il cielo sereno tra il mezzogiorno e il primo pomeriggio. Ventilazione da est-sudest moderata, con raffiche più marcate nel primo pomeriggio. Nessuna precipitazione prevista; condizioni favorevoli per attività all'aperto, prestare attenzione alle raffiche nel pomeriggio.