Meteo Gela — 12 giugno 2026: giornata prevalentemente serena con brezze leggere

Previsioni per Gela, 12 giugno 2026: cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi, temperature fino a 29°C, vento debole-moderato e precipitazioni assenti.

Questa previsione per Gela del 12 giugno 2026 descrive una giornata estiva tipica: poche nubi, temperature in aumento verso il mezzogiorno e brezze variabili. Scopri nel dettaglio come si evolverà il tempo nelle diverse fasce orarie per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 22.3 °C (sensazione termica 22.6 °C). Umidità relativamente elevata (76%) e pressione sui 1014 hPa. Vento da NW a ~310° a circa 4.8 m/s, raffiche fino a 5.8 m/s. Visibilità ottima (10 km). Precipitazioni assenti: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno, temperatura in lieve calo a 20.9 °C (feels_like 21.1 °C). Umidità al 79% e pressione stabile a 1014 hPa. Vento da NW (~317°) intorno a 4.1 m/s, raffiche fino a 4.5 m/s. Condizioni tranquille, nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): Prime ore diurne con nubi sparse e 24.8 °C (feels_like 25.1 °C). Umidità scende al 66% mentre la pressione sale a 1016 hPa. Vento ruota verso nord (~353°) e si mantiene debole: 3.4 m/s, raffiche fino a 4.6 m/s. Visibilità buona, precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00): nubi sparse, ma prevale il bel tempo; temperatura 27.9 °C (feels_like 28.3 °C), umidità 49% e pressione 1016 hPa. Vento da W/WSW (~247°) intorno a 3.3 m/s. Giornata che prende calore al mattino inoltrato, ottima per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00): Picco di temperatura con poche nuvole e 29.1 °C (feels_like 32.0 °C) — la sensazione di caldo è più marcata per l'umidità al 65%. Pressione 1017 hPa. Vento da S (~177°) aumenta a 5.7 m/s con raffiche fino a 5.8 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00): poche nuvole, temperatura in lieve calo a 26.8 °C (feels_like 28.8 °C). Umidità risale al 73% e pressione stabile a 1017 hPa. Vento da S (~182°) intorno a 5.0 m/s con raffiche fino a 4.9 m/s; condizioni generalmente confortevoli ma ancora miti.

Tardo pomeriggio (18:00): nubi sparse, temperatura 24.1 °C (feels_like 24.6 °C) e umidità al 77%. Pressione 1017 hPa. Vento da SSE (~153°) leggermente più sostenuto, 5.6 m/s con raffiche fino a 6.9 m/s. Serata che si prepara a rinfrescarsi moderatamente, sempre senza pioggia.

Sera (21:00): A conclusione della giornata cielo con nubi sparse (più compatte), 22.4 °C (feels_like 22.7 °C). Umidità 77% e pressione in leggero aumento a 1019 hPa. Vento ruota a E (~95°) e si attenua a 3.2 m/s con raffiche fino a 3.9 m/s. Visibilità 10 km; precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 12 giugno 2026 una giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa, con temperature massime intorno a 29 °C e sensazione di caldo al mezzogiorno. Il vento varierà in direzione durante la giornata, da debole a localmente moderato (picco intorno a 5–6 m/s con raffiche). Non sono previste precipitazioni: giornata asciutta e buona visibilità, ideale per attività all'aperto ma con attenzione al caldo nelle ore centrali.