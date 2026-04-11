Meteo Gela, 12 aprile 2026: giornata prevalentemente nuvolosa e vento moderato

Gela — 12 aprile 2026: cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, temperature 13–21°C e venti orientali con raffiche fino a ~16 m/s.

Nelle prossime ore Gela si prepara a una giornata in prevalenza nuvolosa con assenza di precipitazioni significative. Temperature in aumento dalla notte al primo pomeriggio e venti orientali con raffiche più nette a metà giornata: dettagli e consigli per programmare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse, temperatura intorno a 13,4 °C (percepita 12,7 °C). Umidità sul 70% e pressione intorno a 1013 hPa. Vento da NE a circa 5,0 m/s con raffiche fino a 5,9 m/s (direzione ~51°). Visibilità 10 km. Precipitazioni praticamente assenti (0 mm, probabilità 0%).

Prima mattina (03:00): cielo coperto, temperatura in lieve aumento a 15,2 °C (percepita 14,5 °C). Umidità 65% e pressione 1012 hPa. Vento da NE a circa 3,8 m/s con raffiche deboli (3,8 m/s, direzione ~54°). Nessuna pioggia prevista (0 mm, probabilità 0%).

Mattina (06:00): cielo coperto, temperatura intorno a 15,6 °C (percepita 14,9 °C). Umidità 65%, pressione 1013 hPa. Vento da NE a 5,4 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s (direzione ~55°). Condizioni stabili e asciutte, visibilità buona.

Mezza mattinata (09:00): cielo molto nuvoloso, netto aumento termico con 20,5 °C (percepita 19,9 °C). Umidità in calo al 51% e pressione 1011 hPa. Vento ruota verso est (~90°) e si intensifica a 6,9 m/s, raffiche fino a 10,0 m/s. Ancora assenza di pioggia (0 mm).

Mezzogiorno (12:00): cielo molto nuvoloso, temperatura attorno a 21,0 °C (percepita 20,4 °C). Umidità 48% e pressione 1009 hPa. Vento orientale più sostenuto: 10,7 m/s con raffiche fino a 15,6 m/s (direzione ~95°). Condizioni asciutte ma ventilate; prestare attenzione alle raffiche se si è in mare o in spazi esposti.

Primo pomeriggio (15:00): nubi sparse, picco termico vicino a 21,1 °C (percepita 20,4 °C). Umidità intorno al 47% e pressione in leggero calo a 1007 hPa. Vento da E–ESE a 8,4 m/s con raffiche fino a 13,4 m/s (direzione ~105°). Tempo in prevalenza asciutto, cielo che tende a velarsi.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo coperto, temperatura in lieve diminuzione a 18,6 °C (percepita 17,9 °C). Umidità 55% e pressione 1006 hPa. Vento ancora teso da E a 6,7 m/s con raffiche fino a 11,5 m/s (direzione ~97°). Condizioni ventilate e senza precipitazioni previste.

Sera (21:00): nubi sparse, temperatura di circa 17,7 °C (percepita 17,1 °C). Umidità 63% e pressione stabile intorno a 1006 hPa. Vento orientale a 7,7 m/s con raffiche fino a 12,7 m/s (direzione ~85°). Visibilità buona e tempo asciutto per la serata.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente nuvolosa a Gela con escursione termica da circa 13 °C nelle prime ore a un massimo intorno ai 21 °C nel primo pomeriggio. Venti da NE–E mediamente moderati, con raffiche fino a ~15,6 m/s a metà giornata. Precipitazioni praticamente assenti (0 mm) e visibilità generalmente buona. Consigli: attenzione al vento se si è in mare o in spazi esposti; abbigliamento leggero ma con una giacca per le ore serali più fresche.