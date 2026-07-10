Meteo Gela, 11 luglio 2026: giornata prevalentemente serena e calda

Gela, 11 luglio 2026 — Cielo sereno per tutta la giornata, temperature estive con indice di calore elevato a mezzogiorno. Dettagli orari.

L'11 luglio 2026 Gela si prepara a una giornata stabile e soprattutto calda: poche nuvole e venti deboli renderanno la giornata limpida ma con sensazione di caldo marcata durante le ore centrali. Di seguito il dettaglio orario e un riepilogo pratico per chi deve programmare attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno. Temperatura attorno a 25,0 °C, umidità 71%, pressione 1016 hPa. Punto di rugiada 18,7 °C; sensazione termica circa 25,4 °C. Vento debole da NE a 2,0 m/s con raffiche fino a 2,0 m/s (direzione ~57°). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm.

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno e temperature in lieve diminuzione a 24,5 °C, umidità 72%, pressione 1016 hPa. Punto di rugiada 18,6 °C; sensazione termica circa 24,9 °C. Vento molto debole da NE (45°) a 0,8 m/s, raffiche fino a 0,8 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00) — Cielo sereno. Temperatura mattutina 27,4 °C, umidità 67%, pressione 1017 hPa. Punto di rugiada 18,4 °C; sensazione termica già più alta (29,3 °C). Vento quasi calmo da E (85°) a 0,3 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno, aumento della temperatura a 30,2 °C, umidità 61% e pressione 1017 hPa. Punto di rugiada 17,5 °C; sensazione di caldo superiore a 33 °C (33,4 °C). Vento debole da S (181°) a 2,7 m/s con raffiche fino a 2,6 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00) — Cielo sereno e picco termico della giornata: temperatura prevista 31,0 °C, umidità 64%, pressione 1017 hPa. Punto di rugiada 18,8 °C; sensazione termica molto elevata (35,9 °C). Vento debole da S (188°) a 3,8 m/s con raffiche fino a 4,2 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno. Temperatura intorno a 29,4 °C, umidità 65%, pressione 1017 hPa. Punto di rugiada 19,3 °C; sensazione termica circa 32,7 °C. Vento debole da S-SO (205°) a 2,5 m/s, raffiche fino a 2,5 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo sereno con lieve calo termico a 27,9 °C, umidità in aumento al 73%, pressione 1017 hPa. Punto di rugiada 20,5 °C; sensazione termica sui 30,9 °C. Vento molto debole da S (182°) a 1,5 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00) — Cielo sereno e temperature gradevoli per la sera, circa 26,4 °C, umidità 77%, pressione 1017 hPa. Punto di rugiada 20,3 °C; sensazione termica simile alla temperatura misurata (26,4 °C). Vento debole da ESE (108°) a 2,4 m/s con raffiche fino a 2,4 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e soleggiata su Gela l'11 luglio 2026: cielo sereno per tutte le fasce orarie, vento generalmente debole (mediamente 0,3–3,8 m/s) e visibilità ottima. Minima notturna intorno a 24,5 °C, massima diurna intorno a 31,0 °C a mezzogiorno, con sensazione di caldo accentuata (indice di calore fino a ~36 °C). Nessuna precipitazione attesa (0 mm). Consigli: protezione solare nelle ore centrali e idratazione, attività fisica preferibilmente nelle ore fresche della mattina o della sera.