Meteo Gela, 11 aprile 2026: cieli sereni e temperature miti per una giornata stabile

A Gela l'11 aprile 2026: giornata prevalentemente soleggiata, venti deboli e temperature fino a 18–19°C. Previsioni orarie e consigli.

La giornata dell'11 aprile 2026 a Gela si preannuncia nel complesso stabile e assolata: poche nubi, assenza di precipitazioni e temperature miti per il periodo. Nei paragrafi seguenti troverete il dettaglio orario per pianificare al meglio attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno: temperatura intorno a 12,2 °C (percepita 11,4 °C), umidità 74%, pressione 1016 hPa. Vento debole da NE a circa 2,0 m/s con raffiche fino a 1,7 m/s. Visibilità ottima (10 km). Nessuna precipitazione attesa (0 mm, probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno: lieve aumento termico a 14,4 °C (percepita 13,6 °C), umidità 64%, pressione 1016 hPa. Vento molto debole da NNE a 1,7 m/s (raffiche 1,4 m/s). Condizioni calme e asciutte, ideale per chi si alza presto.

Mattina (06:00) — Cielo sereno: temperatura prevista 15,4 °C (percepita 14,5 °C), umidità 60%, pressione 1016 hPa. Vento molto debole da NNE a 1,5 m/s. Cielo limpido e clima gradevole per le attività mattutine.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno: ulteriore lieve aumento a 17,9 °C (percepita 17,0 °C), umidità in calo al 47%, pressione 1016 hPa. Vento debole da SW a 1,5 m/s. Sole prevalente e ottima radiazione solare.

Mezzogiorno (12:00) — Cielo sereno: massimo termico locale attorno a 18,6 °C (percepita 17,9 °C), umidità 53%, pressione 1015 hPa. Vento debole da WSW a 2,4 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Giornata molto stabile, temperatura confortevole per pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno: temperature ancora intorno a 18,6 °C (percepita 17,9 °C), umidità 56%, pressione 1013 hPa. Vento debole da SW a 1,6 m/s (raffiche 1,7 m/s). Condizioni invariate, ideale per attività pomeridiane.

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo prevalentemente sereno: lieve calo a 17,2 °C (percepita 16,5 °C), umidità 58%, pressione 1013 hPa. Vento debole da NE a 2,3 m/s (raffiche 2,3 m/s). Cielo ancora limpido con occasionali sprazzi di nuvolosità.

Sera (21:00) — Nubi sparse: temperatura intorno a 16,3 °C (percepita 15,6 °C), umidità 65%, pressione 1015 hPa. Vento da NE a 3,4 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm, probabilità 0%), ma aumento lieve della copertura nuvolosa (circa 40%).

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata a Gela l'11 aprile 2026, con temperature comprese tra circa 12 °C nelle ore più fresche e 18–19 °C nelle ore centrali. Venti deboli mediamente tra 1,5 e 3,5 m/s, nessuna precipitazione attesa. Consiglio pratico: giornata favorevole per attività all'aperto; una leggera giacca per la notte e le prime ore del mattino resta consigliabile.