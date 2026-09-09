Meteo Gela — 10 settembre 2026: giornata stabile e calda sulla costa

A Gela il 10 settembre 2026 tempo prevalentemente sereno con picchi di caldo nelle ore centrali: previsioni orarie e indicazioni utili.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 10 settembre 2026 si presenta stabile e in prevalenza soleggiata. I modelli non segnalano precipitazioni, ma il caldo diurno e l'umidità relativa meritano attenzione soprattutto nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cieli sereni con temperatura intorno a 26,0 °C. Umidità elevata (76%) e pressione sui 1012 hPa. Vento molto debole da ENE a 0,4 m/s (raffica 0,4 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Prima mattina (03:00): Condizioni ancora di cielo sereno; minime lievemente più basse, 25,8 °C, umidità al 78% e pressione stabile (1012 hPa). Vento quasi assente da nord (357°, ~0,4 m/s). Dew point intorno a 21,6 °C; sensazione di aria ancora umida. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mattina (06:00): Sole pieno e aumento della temperatura a 28,2 °C, umidità 78% e pressione 1013 hPa. Vento debole da est (circa 73°, 1,4 m/s, raffica 1,1 m/s). Feels like percepito più elevato: 32,2 °C per effetto umidità. Cielo sereno, precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00): Condizioni molto soleggiate con rapido aumento termico: 32,8 °C, umidità in calo al 66% e pressione 1014 hPa. Vento debole da SW (221°, ~2,9 m/s, raffica 2,8 m/s). Sensazione di caldo marcata: feels like 39,8 °C. Visibilità buona, nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00): Giornata stabile e soleggiata, temperatura vicina al picco con 33,5 °C, umidità 61% e pressione 1014 hPa. Vento debole-moderato da SW (219°, 3,7 m/s, raffiche fino a 3,5 m/s). Feels like attorno a 40,5 °C: attenzione al sole e al rischio di colpo di calore se si è esposti senza protezioni. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Primo pomeriggio (15:00): Massime attese intorno a 33,5 °C; umidità 64% e pressione stabile (1014 hPa). Vento da SW (235°, 3,9 m/s, raffica 4,1 m/s). Cielo sereno e sensazione di caldo intensa (feels like ~40,5 °C). Nessuna precipitazione prevista.

Tardo pomeriggio (18:00): Inizio del calo termico fino a 28,9 °C, umidità risalita al 74% e pressione 1013 hPa. Vento molto debole da sud (183°, 1,2 m/s). Cielo sereno, sensazione di caldo ancora percepibile (feels like 33,3 °C). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Sera (21:00): Cieli limpidi e temperatura intorno a 26,6 °C, umidità 74% e pressione leggermente salita a 1015 hPa. Vento quasi assente da NW (308°, 0,6 m/s). Buona visibilità (10 km). Precipitazioni: 0 mm (0%). Condizioni miti per le ore notturne.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 10 settembre 2026 una giornata stabile e prevalentemente serena, senza precipitazioni previste. Le temperature raggiungeranno un picco intorno a 33,5 °C nelle ore centrali con un notevole effetto di caldo percepito (feels like fino a ~40,5 °C). Venti deboli/moderati da SW nelle ore diurne, in attenuazione in serata. Raccomandazioni: protezione solare, idratazione e attenzione alle attività all'aperto durante le ore più calde.