Meteo Gela, 10 giugno 2026: giornata prevalentemente serena e calda lungo la costa
A Gela il 10 giugno 2026 è attesa una giornata stabile e soleggiata, massime intorno a 31.7°C: dettagli orari e indicazioni meteo.
L'aria sulla costa di Gela promette una giornata di stabilità atmosferica: poche nubi, temperature in aumento fino al picco diurno e venti deboli a locali moderati. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
Cielo: sereno.
Temperatura: 23.7 °C (percepita 23.7 °C). Umidità 63%. Pressione 1014 hPa.
Vento: debole da NE, 0.8 m/s (direzione 50°), raffiche fino a 0.74 m/s. Visibilità: 10 km. Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).
Prima mattina (03:00)
Cielo: sereno.
Temperatura: 22.4 °C (percepita 22.3 °C). Umidità 62%. Pressione 1014 hPa.
Vento: molto debole da NNE, 0.6 m/s (37°), raffiche 0.45 m/s. Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).
Mattina (06:00)
Cielo: sereno.
Temperatura: 27.5 °C (percepita 28.5 °C). Umidità 58%. Pressione 1014 hPa.
Vento: molto debole da NE, 0.55 m/s (40°), raffiche 0.78 m/s. Buone condizioni per attività all'aperto con sensazione di calore in aumento.
Mezza mattinata (09:00)
Cielo: sereno e soleggiato.
Temperatura: 31.6 °C (percepita 33.4 °C). Umidità 49%. Pressione 1014 hPa.
Vento: da sud-ovest, 2.82 m/s (238°), raffiche fino a 2.72 m/s. Precipitazioni: assenti. Attenzione al sole: sensazione di caldo accentuata dal basso tasso di umidità.
Mezzogiorno (12:00)
Cielo: sereno.
Temperatura: massima prevista 31.72 °C (percepita 34.8 °C). Umidità 54%. Pressione 1014 hPa.
Vento: moderato da sud-ovest, 5.21 m/s (233°), raffiche fino a 5.76 m/s. Giornata più calda del previsto nelle ore centrali: idratazione consigliata.
Primo pomeriggio (15:00)
Cielo: sereno.
Temperatura: 30.2 °C (percepita 33.1 °C). Umidità 59%. Pressione 1014 hPa.
Vento: da sud, 3.85 m/s (193°), raffiche 4.09 m/s. Condizioni ancora calde ma con lieve attenuazione rispetto a metà giornata.
Tardo pomeriggio (18:00)
Cielo: sereno.
Temperatura: 27.5 °C (percepita 29.4 °C). Umidità 66%. Pressione 1014 hPa.
Vento: debole da sud, 1.81 m/s (187°), raffiche 1.92 m/s. Serata che tende a rinfrescare gradualmente, cielo terso.
Sera (21:00)
Cielo: sereno.
Temperatura: 25.0 °C (percepita 25.4 °C). Umidità 71%. Pressione 1015 hPa.
Vento: debole da NE, 0.9 m/s (55°), raffiche 0.67 m/s. Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%). Notte stabile e relativamente mite.
Riepilogo del giorno
Giornata del 10 giugno 2026 a Gela caratterizzata da cielo sereno per l'intero arco temporale, massima intorno a 31.7 °C attesa intorno a mezzogiorno, umidità variabile ma senza precipitazioni. I venti saranno per lo più deboli, con rinforzi attesi nelle ore centrali da sud-ovest. Consigli: protezione solare nelle ore centrali, bere regolarmente e pianificare attività all'aperto nelle ore più fresche del mattino o della sera.