Quotidiano di Gela

Meteo Gela, 10 giugno 2026: giornata prevalentemente serena e calda lungo la costa

A Gela il 10 giugno 2026 è attesa una giornata stabile e soleggiata, massime intorno a 31.7°C: dettagli orari e indicazioni meteo.

A cura di Meteorologo
09 giugno 2026 15:00
Meteo Gela, 10 giugno 2026: giornata prevalentemente serena e calda lungo la costa -
Meteo
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L'aria sulla costa di Gela promette una giornata di stabilità atmosferica: poche nubi, temperature in aumento fino al picco diurno e venti deboli a locali moderati. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Cielo: sereno.

Temperatura: 23.7 °C (percepita 23.7 °C). Umidità 63%. Pressione 1014 hPa.

Vento: debole da NE, 0.8 m/s (direzione 50°), raffiche fino a 0.74 m/s. Visibilità: 10 km. Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Prima mattina (03:00)

Cielo: sereno.

Temperatura: 22.4 °C (percepita 22.3 °C). Umidità 62%. Pressione 1014 hPa.

Vento: molto debole da NNE, 0.6 m/s (37°), raffiche 0.45 m/s. Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Mattina (06:00)

Cielo: sereno.

Temperatura: 27.5 °C (percepita 28.5 °C). Umidità 58%. Pressione 1014 hPa.

Vento: molto debole da NE, 0.55 m/s (40°), raffiche 0.78 m/s. Buone condizioni per attività all'aperto con sensazione di calore in aumento.

Mezza mattinata (09:00)

Cielo: sereno e soleggiato.

Temperatura: 31.6 °C (percepita 33.4 °C). Umidità 49%. Pressione 1014 hPa.

Vento: da sud-ovest, 2.82 m/s (238°), raffiche fino a 2.72 m/s. Precipitazioni: assenti. Attenzione al sole: sensazione di caldo accentuata dal basso tasso di umidità.

Mezzogiorno (12:00)

Cielo: sereno.

Temperatura: massima prevista 31.72 °C (percepita 34.8 °C). Umidità 54%. Pressione 1014 hPa.

Vento: moderato da sud-ovest, 5.21 m/s (233°), raffiche fino a 5.76 m/s. Giornata più calda del previsto nelle ore centrali: idratazione consigliata.

Primo pomeriggio (15:00)

Cielo: sereno.

Temperatura: 30.2 °C (percepita 33.1 °C). Umidità 59%. Pressione 1014 hPa.

Vento: da sud, 3.85 m/s (193°), raffiche 4.09 m/s. Condizioni ancora calde ma con lieve attenuazione rispetto a metà giornata.

Tardo pomeriggio (18:00)

Cielo: sereno.

Temperatura: 27.5 °C (percepita 29.4 °C). Umidità 66%. Pressione 1014 hPa.

Vento: debole da sud, 1.81 m/s (187°), raffiche 1.92 m/s. Serata che tende a rinfrescare gradualmente, cielo terso.

Sera (21:00)

Cielo: sereno.

Temperatura: 25.0 °C (percepita 25.4 °C). Umidità 71%. Pressione 1015 hPa.

Vento: debole da NE, 0.9 m/s (55°), raffiche 0.67 m/s. Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%). Notte stabile e relativamente mite.

Riepilogo del giorno

Giornata del 10 giugno 2026 a Gela caratterizzata da cielo sereno per l'intero arco temporale, massima intorno a 31.7 °C attesa intorno a mezzogiorno, umidità variabile ma senza precipitazioni. I venti saranno per lo più deboli, con rinforzi attesi nelle ore centrali da sud-ovest. Consigli: protezione solare nelle ore centrali, bere regolarmente e pianificare attività all'aperto nelle ore più fresche del mattino o della sera.

Previsioni meteo 10 giugno 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.7° (perc. +23.7°)
Precip. -
Vento 0.8 NE (max 0.7)
Umidità 63%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.4° (perc. +22.3°)
Precip. -
Vento 0.6 NE (max 0.5)
Umidità 62%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.5° (perc. +28.5°)
Precip. -
Vento 0.6 NE (max 0.8)
Umidità 58%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.6° (perc. +33.4°)
Precip. -
Vento 2.8 SO (max 2.7)
Umidità 49%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.7° (perc. +34.8°)
Precip. -
Vento 5.2 SO (max 5.8)
Umidità 54%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.2° (perc. +33.1°)
Precip. -
Vento 3.9 S (max 4.1)
Umidità 59%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.5° (perc. +29.4°)
Precip. -
Vento 1.8 S (max 1.9)
Umidità 66%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.0° (perc. +25.4°)
Precip. -
Vento 0.9 NE (max 0.7)
Umidità 71%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.4° (perc. +24.7°)
Precip. -
Vento 1.8 N (max 1.7)
Umidità 68%
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