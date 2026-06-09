Meteo Gela, 10 giugno 2026: giornata prevalentemente serena e calda lungo la costa

A Gela il 10 giugno 2026 è attesa una giornata stabile e soleggiata, massime intorno a 31.7°C: dettagli orari e indicazioni meteo.

A cura di Meteorologo 09 giugno 2026 15:00

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