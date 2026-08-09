Meteo Gela, 10 agosto 2026: giornata calda e prevalentemente serena

Previsioni per Gela il 10 agosto 2026: sole, caldo estivo e venti deboli — dettaglio orario e consigli pratici.

Domani a Gela si prospetta una giornata tipicamente estiva: il sole dominerà la scena con poche nubi e temperature elevate. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte sarà in prevalenza poco nuvolosa con temperature intorno ai 29,1 °C e umidità moderata (63%). Il vento sarà debole, intorno a 2,0 m/s con raffiche fino a 2,1 m/s da NE. Pressione sui 1015 hPa; temperatura percepita leggermente più alta: 31,8 °C. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) Al primo mattino previsto cielo sereno e leggero calo termico a 27,6 °C. Umidità al 65% e dew point vicino ai 20,4 °C indicano una sensazione di aria ancora umida; vento molto debole ~1,6 m/s. Visibilità ottima e nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00) La mattina si apre con cielo sereno e aumento rapido delle temperature fino a 30,7 °C. Umidità 62% e temperatura percepita elevata (34,7 °C). Vento quasi calmo ~0,9 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto presto, ma attenzione al calore percepito.

Mezza mattinata (09:00) Entrando nella giornata, la temperatura sale rapidamente a circa 33,8 °C con umidità in calo al 58%. Cielo ancora sereno, vento debole ~3,0 m/s da SW. Sensazione di calore marcata (feels like 40,8 °C): prudenza in attività fisiche prolungate e idratazione.

Mezzogiorno (12:00) Punte massime attese: circa 34,4 °C a mezzogiorno, umidità attorno al 60% e temperatura percepita fino a 41,4 °C. Il vento sarà un po' più sostenuto, fino a 5,8 m/s con raffiche vicine a 5,9 m/s, proveniente da SW. Cielo sereno, radiazione solare intensa: protezione solare e pause all'ombra raccomandate.

Primo pomeriggio (15:00) Nel primo pomeriggio leggero calo termico a 33,3 °C; umidità risale al 64%. Condizioni ancora prevalentemente soleggiate con modeste nubi sparse (5%). Vento attorno a 3,7 m/s e percezione termica alta (40,3 °C). Nessuna precipitazione prevista.

Tardo pomeriggio (18:00) Verso il tardo pomeriggio la temperatura scende intorno a 30,6 °C, umidità intorno al 70% e presenza di nubi sparse (circa 27%). Vento debole-moderato ~2,3 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Giornata che si addolcisce ma resta calda e umida.

Sera (21:00) La serata torna serena con circa 28,9 °C e umidità elevata (73%). Vento molto debole ~1,1 m/s; sensazione termica ancora calda (33,1 °C). Visibilità buona e nessuna pioggia prevista nelle ore serali.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 10 agosto 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con massime intorno a 34 °C, umidità variabile e venti generalmente deboli/moderati. Precipitazioni assenti durante l'intera giornata. Raccomandazioni: idratarsi, limitare sforzi nelle ore centrali e usare protezione solare.