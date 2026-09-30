Meteo Gela, 1 ottobre 2026: giornata prevalentemente soleggiata e temperature fino a 28°C
A Gela il 1 ottobre 2026 giornate estesa di sole e brezze leggere: minime intorno a 18°C, massime vicino a 28°C, nessuna pioggia prevista.
La giornata del 1 ottobre 2026 a Gela si profila tranquilla e sotto l'influsso di un campo di alta pressione: cielo generalmente sereno, temperature gradevoli e vento debole. Scorrendo le fasce orarie emergono poche variazioni, utili per programmare attività all'aperto o spostamenti serali.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizioni: cielo sereno con visibilità piena (10.000 m).
- Temperatura: 18,7 °C, umidità 88% — sensazione comunque mite (feels like 18,9 °C).
- Vento: debole da NE, circa 2,1 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s.
- Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).
Prima mattina (03:00)
- Condizioni: poche nuvole (copertura ~21%), cielo per lo più sereno.
- Temperatura: 17,8 °C, umidità 88%; lieve escursione termica rispetto alla mezzanotte.
- Vento: 2,2 m/s da NE, brezze deboli, visibilità 10.000 m.
- Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).
Mattina (06:00)
- Condizioni: mattinata con cielo sereno, aria più secca rispetto alle ore notturne.
- Temperatura: 20,2 °C, umidità 74%; dew point 13,0 °C.
- Vento: leggero, intorno a 2,7 m/s da NE.
- Precipitazioni: assenti (0 mm).
Mezza mattinata (09:00)
- Condizioni: cielo sereno, rapido aumento della temperatura.
- Temperatura: 26,2 °C, umidità in calo al 42%; sensazione calda e soleggiata.
- Vento: molto debole, circa 0,8 m/s da S (deg 170).
- Precipitazioni: assenti (0 mm).
Mezzogiorno (12:00)
- Condizioni: cielo sereno, tempo stabile e soleggiato.
- Temperatura: picco di giornata attorno a 27,7 °C; umidità 46%.
- Vento: variabile più sostenuto con direzione da SO (deg 229), velocità 2,9 m/s e raffiche fino a 6,9 m/s.
- Precipitazioni: assenti (0 mm).
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizioni: poche nubi isolate (copertura ~14%), prevale il sole.
- Temperatura: 25,8 °C, umidità 50% — temperatura gradevole per attività all'aperto.
- Vento: debole-moderato da W-SW, circa 3,4 m/s con raffiche intorno a 6,7 m/s.
- Precipitazioni: assenti (0 mm).
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizioni: aumento della nuvolosità con nubi sparse (copertura ~52%), ma senza fenomeni associati.
- Temperatura: 22,5 °C, umidità 69%; aria più fresca verso sera.
- Vento: molto debole, circa 1,1 m/s da Ovest (deg 258).
- Precipitazioni: assenti (0 mm).
Sera (21:00)
- Condizioni: ritorno a cielo sereno, notte che rimane asciutta.
- Temperatura: 20,5 °C, umidità 74%; sensazione confortevole.
- Vento: quasi calmo, 0,6 m/s da NNE.
- Precipitazioni: assenti (0 mm).
Riepilogo del giorno
Gela vedrà il 1 ottobre 2026 una giornata dominata dall'alta pressione: assenza di precipitazioni, cielo per lo più sereno con sporadiche nubi nel tardo pomeriggio, minime attorno a 17,8 °C e massime fino a 27,7 °C. Venti generalmente deboli, con raffiche locali fino a circa 6,9 m/s a metà giornata. Condizioni favorevoli per attività all'aperto e spostamenti.