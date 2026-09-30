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Meteo Gela, 1 ottobre 2026: giornata prevalentemente soleggiata e temperature fino a 28°C

A Gela il 1 ottobre 2026 giornate estesa di sole e brezze leggere: minime intorno a 18°C, massime vicino a 28°C, nessuna pioggia prevista.

A cura di Meteorologo
30 settembre 2026 15:00
Meteo Gela, 1 ottobre 2026: giornata prevalentemente soleggiata e temperature fino a 28°C -
Meteo
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La giornata del 1 ottobre 2026 a Gela si profila tranquilla e sotto l'influsso di un campo di alta pressione: cielo generalmente sereno, temperature gradevoli e vento debole. Scorrendo le fasce orarie emergono poche variazioni, utili per programmare attività all'aperto o spostamenti serali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: cielo sereno con visibilità piena (10.000 m).
  • Temperatura: 18,7 °C, umidità 88% — sensazione comunque mite (feels like 18,9 °C).
  • Vento: debole da NE, circa 2,1 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: poche nuvole (copertura ~21%), cielo per lo più sereno.
  • Temperatura: 17,8 °C, umidità 88%; lieve escursione termica rispetto alla mezzanotte.
  • Vento: 2,2 m/s da NE, brezze deboli, visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Mattina (06:00)

  • Condizioni: mattinata con cielo sereno, aria più secca rispetto alle ore notturne.
  • Temperatura: 20,2 °C, umidità 74%; dew point 13,0 °C.
  • Vento: leggero, intorno a 2,7 m/s da NE.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: cielo sereno, rapido aumento della temperatura.
  • Temperatura: 26,2 °C, umidità in calo al 42%; sensazione calda e soleggiata.
  • Vento: molto debole, circa 0,8 m/s da S (deg 170).
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: cielo sereno, tempo stabile e soleggiato.
  • Temperatura: picco di giornata attorno a 27,7 °C; umidità 46%.
  • Vento: variabile più sostenuto con direzione da SO (deg 229), velocità 2,9 m/s e raffiche fino a 6,9 m/s.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: poche nubi isolate (copertura ~14%), prevale il sole.
  • Temperatura: 25,8 °C, umidità 50% — temperatura gradevole per attività all'aperto.
  • Vento: debole-moderato da W-SW, circa 3,4 m/s con raffiche intorno a 6,7 m/s.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: aumento della nuvolosità con nubi sparse (copertura ~52%), ma senza fenomeni associati.
  • Temperatura: 22,5 °C, umidità 69%; aria più fresca verso sera.
  • Vento: molto debole, circa 1,1 m/s da Ovest (deg 258).
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).

Sera (21:00)

  • Condizioni: ritorno a cielo sereno, notte che rimane asciutta.
  • Temperatura: 20,5 °C, umidità 74%; sensazione confortevole.
  • Vento: quasi calmo, 0,6 m/s da NNE.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 1 ottobre 2026 una giornata dominata dall'alta pressione: assenza di precipitazioni, cielo per lo più sereno con sporadiche nubi nel tardo pomeriggio, minime attorno a 17,8 °C e massime fino a 27,7 °C. Venti generalmente deboli, con raffiche locali fino a circa 6,9 m/s a metà giornata. Condizioni favorevoli per attività all'aperto e spostamenti.

Previsioni meteo 1 ottobre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.7° (perc. +18.9°)
Precip. -
Vento 2.1 N (max 3.9)
Umidità 88%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +17.8° (perc. +17.9°)
Precip. -
Vento 2.2 N (max 4.0)
Umidità 88%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.2° (perc. +20.2°)
Precip. -
Vento 2.7 N (max 4.7)
Umidità 74%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.2° (perc. +26.2°)
Precip. -
Vento 0.8 S (max 3.7)
Umidità 42%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.7° (perc. +27.8°)
Precip. -
Vento 2.9 SO (max 6.9)
Umidità 46%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +25.8° (perc. +25.7°)
Precip. -
Vento 3.4 O (max 6.7)
Umidità 50%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +22.5° (perc. +22.7°)
Precip. -
Vento 1.1 O (max 1.7)
Umidità 69%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.5° (perc. +20.6°)
Precip. -
Vento 0.6 NE (max 1.6)
Umidità 74%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.7° (perc. +19.0°)
Precip. -
Vento 1.8 N (max 3.4)
Umidità 90%
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