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Meteo Gela, 1 maggio 2026: giornata stabile al mattino, piogge leggere nel pomeriggio

Previsioni per Gela — 1 maggio 2026: mattinata mite e a tratti soleggiata, possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio e sera; dettagli orari.

A cura di Meteorologo
30 aprile 2026 15:00
Meteo Gela, 1 maggio 2026: giornata stabile al mattino, piogge leggere nel pomeriggio -
Meteo
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A Gela, per il 1 maggio 2026, il tempo offrirà un'alternanza tra innocue schiarite e annuvolamenti, con un aumento della nuvolosità e precipitazioni attese nel pomeriggio. Di seguito il quadro orario per organizzare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo con poche nuvole. Temperatura intorno a 15,7 °C, umidità 79% e pressione 1017 hPa. Vento da NE a 44° a circa 5,0 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s. Visibilità piena (10.000 m).

Prima mattina (03:00)nubi sparse ma senza pioggia prevista. Temperatura in lieve aumento a 16,7 °C, umidità 79%. Vento da NE a 5,5 m/s, raffiche intorno a 7,6 m/s. Cielo più coperto rispetto alla notte, ma condizioni generalmente asciutte.

Mattina (06:00)nubi sparse; temperatura stabile attorno a 16,7 °C e umidità 75%. Vento moderato fino a 6,7 m/s con raffiche a circa 7,5 m/s. Previste ancora condizioni asciutte e visibilità buona.

Mezza mattinata (09:00)poche nuvole e calma dei venti: massima provvisoria di giornata intorno a 18,9 °C. Vento molto debole (0,2 m/s, raffiche 2,1 m/s). Giornata che prende tono, con ampie schiarite sulle ore centrali.

Mezzogiorno (12:00)nubi sparse e temperatura intorno a 18,6 °C. Vento ruota a SE-S con intensità moderata (5,3 m/s). Umidità 73% e pressione 1018 hPa: condizioni comunque miti e ventilate.

Primo pomeriggio (15:00)pioggia leggera attesa con accumulo di circa 2,7 mm nelle tre ore. Temperatura scende a 16,0 °C. Vento debole da N a 1,6 m/s (raffiche 2,4 m/s). Visibilità temporaneamente ridotta a circa 7.193 m; copertura nuvolosa completa.

Tardo pomeriggio (18:00)pioggia leggera ancora probabile, con altri 2,4 mm stimati. Temperatura intorno a 15,4 °C, cielo coperto e vento debole da NE a 2,8 m/s (raffiche 4,2 m/s). Condizioni più fresche e umide nel passaggio serale.

Sera (21:00)cielo coperto e tempo in prevalenza asciutto dopo gli episodi piovosi del pomeriggio. Temperatura intorno a 15,0 °C, umidità 72% e vento debole 2,9 m/s (raffiche 3,3 m/s). Visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da una mattinata mite e in gran parte asciutta, con picco termico vicino a 18,9 °C; aumento della nuvolosità nel pomeriggio e pioggia leggera tra le 15:00 e le 18:00 (totale circa 5,1 mm). Venti generalmente deboli o moderati, con raffiche locali fino a ~7,6 m/s. Consiglio pratico: portare un impermeabile per il pomeriggio e considerare possibili riduzioni di visibilità durante gli episodi di pioggia.

Previsioni meteo 1 maggio 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +15.7° (perc. +15.4°)
Precip. -
Vento 5.0 NE (max 7.1)
Umidità 79%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.7° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 5.5 NE (max 7.6)
Umidità 79%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.7° (perc. +16.4°)
Precip. -
Vento 6.7 NE (max 7.5)
Umidità 75%
09:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +18.9° (perc. +18.6°)
Precip. -
Vento 0.2 N (max 2.1)
Umidità 68%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.6° (perc. +18.4°)
Precip. -
Vento 5.3 S (max 4.6)
Umidità 73%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +16.0° (perc. +15.8°)
Precip. 2.71mm (prob. 100%)
Vento 1.6 N (max 2.4)
Umidità 84%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +15.4° (perc. +14.9°)
Precip. 2.4mm (prob. 100%)
Vento 2.8 NE (max 4.2)
Umidità 74%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.0° (perc. +14.5°)
Precip. -
Vento 2.9 NE (max 3.3)
Umidità 72%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.6° (perc. +12.9°)
Precip. -
Vento 3.3 NE (max 3.3)
Umidità 76%
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