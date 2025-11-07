Meteo del 8 novembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 8 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata di tempo variabile, con momenti di cielo sereno alternati a periodi di nuvolosità sparsa. Le previsioni meteo per domani, 8 novembre 2025, presentano un quadro dettagliato che invita curiosità e attenzione. Scopriamo insieme cosa attende gli abitanti di Gela nelle diverse fasce orarie.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte si apre con temperature che si aggirano intorno ai 13.94°C. Il cielo sarà velato da poche nuvole, garantendo un'ottima visibilità. Il vento soffierà a una velocità di 3.79 m/s da nord-ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5.43 m/s. L'umidità si manterrà al 78%.

Prima mattina: Nel corso della prima mattina, le temperature saliranno leggermente a 17.46°C, mentre il cielo diventerà sereno. Il vento calerà di intensità, provenendo da nord-ovest a 2.4 m/s, con raffiche di 3.69 m/s. L'umidità rimarrà costante al 77%.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, la temperatura si stabilizzerà intorno ai 16.96°C, mantenendo un cielo sereno. Il vento sarà ancora più lieve, provenendo da nord a 1.82 m/s. L'umidità aumenterà leggermente all'80%.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le temperature saliranno a 18.42°C, e le nuvole cominceranno a farsi strada nel cielo, coprendo il 69% di esso. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 2.29 m/s. L'umidità si abbasserà al 74%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno la temperatura raggiungerà i 19.53°C, con nuvolosità sparsa all'80%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest a 3.1 m/s. L'umidità sarà del 69%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con temperature di 19.71°C e nuvole che copriranno il 73% del cielo. Il vento, proveniente da ovest, soffierà a 2.85 m/s. L'umidità scenderà al 65%.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà una leggera diminuzione della temperatura a 18.92°C, con nuvole sparse al 52%. Il vento sarà molto debole, provenendo da sud-est a 0.25 m/s. L'umidità sarà del 67%.

Sera: La serata si chiuderà con temperature di 17.81°C e poche nuvole nel cielo. Il vento cambierà direzione verso est, soffierà a 3.06 m/s. L'umidità tornerà a salire al 76%.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una generale variabilità del tempo, con momenti di cielo sereno e nuvolosità sparsa. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 13.94°C durante la notte e un massimo di 19.71°C nel pomeriggio. Il vento sarà generalmente debole, con velocità che non supereranno i 3.79 m/s. Nel complesso, ci si può aspettare una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico, priva di precipitazioni e con buona visibilità.