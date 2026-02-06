Meteo del 7 febbraio 2026 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 7 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologica caratterizzata da una varietà di condizioni, che spaziano da cieli sereni a piogge moderate. La città siciliana vedrà un alternarsi di momenti di tranquillità e brevi episodi di precipitazioni, promettendo così un clima dinamico e interessante. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per domani.

Le previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata prenderà il via con condizioni di cielo sereno e una temperatura di 13.73°C. L'umidità sarà piuttosto alta, attestandosi all'82%, mentre il vento soffierà da ovest-nordovest a una velocità di 4.36 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 7.63 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo resterà per lo più sereno, con una temperatura che scenderà leggermente a 13.01°C. L'umidità aumenterà all'84%, mentre il vento si manterrà costante a circa 3.93 m/s.

Mattina: In mattinata, il termometro segnerà 12.36°C, con un'umidità dell'80%. Il cielo continuerà a essere sereno, mentre il vento, proveniente da nord-ovest, soffierà a 3.65 m/s.

Mezza mattinata: Le nuvole inizieranno a coprire il cielo, raggiungendo un'87% di copertura. La temperatura salirà a 14.4°C e il vento calerà leggermente a 3.14 m/s. Sarà un momento di transizione verso condizioni più nuvolose.

Mezzogiorno: Arriveranno le prime precipitazioni sotto forma di pioggia leggera, con un accumulo di 0.29 mm. La temperatura si attesterà a 14.75°C, mentre l'umidità salirà all'81%. Il vento soffierà più intensamente, con velocità di 8.19 m/s e raffiche fino a 11.33 m/s.

Primo pomeriggio: Le precipitazioni continueranno e diventeranno più consistenti, con un accumulo di 1.88 mm. La temperatura scenderà a 13.31°C e il vento aumenterà di intensità, con velocità di 8.56 m/s e raffiche di 12.74 m/s. Il cielo sarà completamente coperto.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la pioggia si intensificherà ulteriormente, con un accumulo di 3.28 mm. La temperatura sarà di 13.2°C, con un'umidità dell'84%. Il vento soffierà a 8.36 m/s, con raffiche di 11.34 m/s.

Sera: La serata vedrà una diminuzione delle precipitazioni, con un accumulo di soli 0.11 mm. La temperatura si manterrà stabile a 13.18°C, con un vento che soffierà a 8.54 m/s. Il cielo inizierà a schiarirsi, con una copertura nuvolosa del 30%.

Riepilogo della giornata

In sintesi, la giornata a Gela sarà caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento delle nuvole e da piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 12.36°C e i 14.75°C, con un vento moderato che raggiungerà i 12.88 m/s nelle ore centrali. Nel complesso, sarà una giornata dinamica, con precipitazioni significative nel pomeriggio, ma con momenti di serenità durante la notte e la mattina.