Meteo del 26 ottobre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 26 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per domani a Gela promettono una giornata interessante dal punto di vista climatico. Sarà un susseguirsi di condizioni atmosferiche differenti che potrebbero influenzare le attività all'aperto. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La giornata a Gela inizierà con **nubi sparse**. Le temperature saranno intorno ai 20.26°C, con un'umidità piuttosto elevata dell'85%. Il vento soffierà da nord-est a 2.25 m/s, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Nessuna precipitazione prevista, quindi la notte sarà tranquilla.

Prima mattina: Nella prima mattina, le nubi si diraderanno un po', lasciando spazio a **poche nuvole**. La temperatura salirà leggermente a 20.31°C, mentre l'umidità scenderà all'84%. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 2.45 m/s, proveniente da est-nord-est.

Mattina: Durante la mattina, il cielo sarà **sereno** e le temperature saliranno a 20.83°C. L'umidità scenderà ulteriormente, attestandosi al 77%. Il vento, proveniente da est, sarà più calmo, con una velocità di 1.54 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo **sereno**. La temperatura raggiungerà i 23.43°C, con un'umidità ridotta al 65%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest, ma sarà molto leggero, a 0.61 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il bel tempo continuerà con un cielo **sereno**. La temperatura aumenterà ulteriormente, toccando i 24.06°C, mentre l'umidità sarà intorno al 66%. Il vento da sud-ovest soffierà a 2.35 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà **sereno** e la temperatura scenderà leggermente a 23.61°C. L'umidità aumenterà al 74%, con un vento leggero da sud a 1.53 m/s.

Tardo pomeriggio: In tardo pomeriggio, il cielo continuerà ad essere **sereno**. La temperatura sarà di 22.4°C e l'umidità salirà all'82%. Il vento sarà quasi impercettibile da nord-est, a 0.3 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con **poche nuvole** in serata. La temperatura scenderà a 21.84°C, mantenendo l'umidità all'82%. Il vento da ovest sarà più intenso, raggiungendo i 3.14 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Meteo

In sintesi, la giornata di domani a Gela si preannuncia **stabile e piacevole** dal punto di vista meteorologico. Le temperature rimarranno miti, oscillando tra i 20°C e i 24°C, con un cielo prevalentemente sereno. Il vento sarà generalmente debole, con qualche raffica più intensa in serata. Nessuna precipitazione è prevista, garantendo così una giornata ideale per attività all'aperto. La **stabilità atmosferica** sarà una costante, offrendo a residenti e visitatori un clima piacevole per godersi la città e i suoi dintorni.