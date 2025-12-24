Meteo del 25 dicembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 25 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani è il giorno di Natale e, mentre tutti si preparano a celebrare con amici e familiari, le previsioni meteo per la città di Gela ci riservano alcune sorprese climatiche. Scopriremo che il tempo può essere tanto variegato quanto le tradizioni natalizie stesse. Preparatevi a un viaggio attraverso le condizioni atmosferiche, ora per ora.

Previsioni orarie per Gela il 25 dicembre 2025

Notte: La giornata di Natale inizierà sotto un cielo coperto, con una temperatura di 14.68°C. Un vento moderato soffierà da sud-ovest a 6.8 m/s, accompagnato da pioggia leggera di circa 2.51 mm. L'umidità sarà del 73%, rendendo l'aria piuttosto umida.

Prima mattina: Le condizioni peggioreranno leggermente, con piogge che diventeranno moderate e accumuleranno 3.28 mm. La temperatura si manterrà stabile a 14.65°C, mentre il vento calerà leggermente a 5.52 m/s. Le nuvole copriranno il cielo al 100%.

Mattina: Il maltempo persisterà, con piogge moderate di 3.12 mm. La temperatura rimarrà pressoché invariata a 14.63°C. Il vento tornerà a soffiare più forte, a 6.81 m/s, mentre l'umidità scenderà leggermente al 71%.

Mezza mattinata: Il cielo continuerà a essere coperto con piogge moderate di 3.9 mm. La temperatura salirà lievemente a 14.83°C. Il vento, proveniente da sud, si manterrà a 5.88 m/s, con una visibilità ridotta a 4752 metri.

Mezzogiorno: Aumenteranno le precipitazioni, raggiungendo i 7.39 mm. La temperatura toccherà i 15.1°C, mentre il vento soffierà più forte a 7.15 m/s. La copertura nuvolosa diminuirà leggermente all'86%.

Primo pomeriggio: Le piogge si affievoliranno a pioggia leggera con 2.06 mm. La temperatura salirà a 15.38°C, il vento si calmerà a 3.57 m/s e le nuvole si diraderanno, lasciando intravedere il cielo.

Tardo pomeriggio: Finalmente, il tempo si aprirà con un cielo sereno. La temperatura scenderà a 14.33°C, mentre il vento soffierà leggermente a 2.28 m/s. La visibilità tornerà a essere ottimale, raggiungendo i 10 km.

Sera: La giornata si concluderà sotto un cielo stellato con temperature che scenderanno a 13.57°C. Il vento sarà quasi assente, soffiando a 1.58 m/s, e l'umidità salirà leggermente al 69%.

Riepilogo delle previsioni del giorno

Il 25 dicembre 2025 a Gela sarà caratterizzato da un inizio giornata con piogge moderate e un cielo coperto, che porteranno umidità e temperature stabili attorno ai 14-15°C. Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno gradualmente fino a lasciare spazio a un cielo sereno nel tardo pomeriggio e in serata. Il vento sarà variabile ma mai troppo intenso, garantendo una giornata tutto sommato mite, sebbene umida. Sarà una giornata perfetta per godersi il Natale accanto a un camino caldo, mentre fuori la pioggia cederà il passo a un cielo limpido e stellato.