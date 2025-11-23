Meteo del 24 novembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 24 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per domani a Gela promettono una giornata di transizione tra piogge leggere e cieli coperti. Gli abitanti della città siciliana potrebbero dover fare i conti con qualche rovescio, ma anche con momenti di cielo più coperto. Come si evolverà la giornata? Scopriamolo insieme nelle previsioni dettagliate.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: Le prime ore della notte saranno caratterizzate da una pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni del 71%. La temperatura si aggirerà intorno ai 13.94°C, con una sensazione termica di 13.45°C. Il vento soffierà da nord-ovest a 6.21 m/s, con raffiche fino a 8.91 m/s. L'umidità sarà del 79% e il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 32%.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la pioggia continuerà con una probabilità dell'83% e una precipitazione prevista di 0.78 mm. La temperatura salirà a 15.44°C, con una sensazione di 14.82°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 6.68 m/s da ovest-nord-ovest, con raffiche fino a 9.2 m/s. La copertura nuvolosa sarà piuttosto densa, con un 79% di nuvole.

Mattina: Durante la mattinata, la probabilità di pioggia si ridurrà al 55%, con solo 0.13 mm di precipitazioni previste. La temperatura rimarrà stabile a 15.44°C, e il vento calerà a 4.65 m/s provenendo da ovest. Il cielo continuerà ad essere prevalentemente nuvoloso.

Mezza mattinata: A metà mattinata, ci sarà una riduzione significativa della probabilità di pioggia, al 20%. La temperatura aumenterà fino a 17.08°C, con una sensazione di 16.36°C. Il vento soffierà da sud-ovest a 6.7 m/s, con raffiche fino a 6.84 m/s. Il cielo sarà molto nuvoloso, con una copertura del 99%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nuvole continueranno a dominare il cielo, ma senza piogge previste. La temperatura raggiungerà i 17.4°C, con una sensazione di 16.66°C. Il vento si intensificherà leggermente a 6.9 m/s da sud-ovest, con raffiche fino a 7.72 m/s. L'umidità scenderà al 56%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto, ma senza precipitazioni. La temperatura sarà di 17.37°C, con una sensazione termica di 16.65°C. Il vento soffierà a 8.14 m/s da sud-ovest, con raffiche che possono raggiungere i 9.26 m/s. L'umidità salirà leggermente al 57%.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di 17.35°C. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest a 8.44 m/s, con raffiche fino a 9.82 m/s. L'umidità sarà del 59%.

Sera: In serata, il cielo si aprirà leggermente, con nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 17.54°C. Il vento soffierà a 8.03 m/s da sud-ovest, con raffiche fino a 9.29 m/s. L'umidità salirà al 61%.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una pioggia leggera nelle ore notturne e del primo mattino, seguita da un cielo prevalentemente nuvoloso per il resto della giornata. Le temperature si manterranno tra i 13.94°C e i 17.54°C, con una sensazione termica leggermente inferiore. Il vento sarà costante da sud-ovest, con velocità medie tra 6.21 m/s e 8.44 m/s. Nel complesso, si prevede una giornata variabile, con possibili schiarite verso sera.