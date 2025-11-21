Meteo del 22 novembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 22 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara ad affrontare una giornata di novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di piogge e venti sostenuti. Una giornata che richiederà l'attenzione di residenti e visitatori, per affrontare al meglio le diverse fasi climatiche. Scoprite con noi nel dettaglio cosa ci riserva il tempo domani, ora per ora.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizia con una leggera pioggia che caratterizza la notte. La temperatura si attesta sui 14.13°C, con un'umidità del 73%. Il vento soffia da ovest a una velocità di 8.28 m/s, con raffiche fino a 9.91 m/s. Le precipitazioni previste ammontano a 0.65 mm, mentre il cielo sarà coperto al 71%.

Prima mattina: In prima mattina, la pioggia continua a cadere, con una probabilità del 100%. La temperatura scende ulteriormente a 11.64°C, mentre il vento si intensifica leggermente arrivando a 5.94 m/s da nord-ovest. Le precipitazioni raggiungono 1.59 mm e le nuvole coprono il 97% del cielo.

Mattina: Con l'avanzare della mattina, la situazione non migliora. La pioggia leggera persiste, con una temperatura che risale a 12.1°C. Il vento da nord-ovest si rafforza ulteriormente, con velocità di 8.06 m/s e raffiche fino a 10.43 m/s. Le precipitazioni aumentano a 2.18 mm, sotto un cielo completamente coperto.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le condizioni restano instabili. La temperatura sale a 12.84°C, con venti che soffiano da ovest a 9.44 m/s. La probabilità di pioggia è dell'88%, con un accumulo previsto di 0.88 mm. Le nuvole diminuiscono leggermente, coprendo il 66% del cielo.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le piogge continuano con una probabilità del 98%. La temperatura si stabilizza a 12.96°C, mentre il vento da ovest-ovest arriva a 10.96 m/s. Le precipitazioni sono stimate a 1.19 mm, con una copertura nuvolosa del 65%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, si prevede un'intensificazione delle condizioni meteorologiche, con pioggia leggera e precipitazioni che si accumulano a 2.37 mm. La temperatura è di 13.1°C, accompagnata da venti occidentali che raggiungono i 12 m/s con raffiche fino a 14.06 m/s. Le nuvole coprono il 73% del cielo.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, le condizioni restano stabili con pioggia leggera e una temperatura di 13.68°C. Il vento da ovest continua a soffiare a 10.95 m/s, con raffiche di 14.37 m/s. Le precipitazioni sono previste a 1.71 mm, mentre le nuvole aumentano coprendo l'86% del cielo.

Sera: La giornata si conclude con pioggia moderata e una temperatura di 12.89°C. La probabilità di pioggia è del 100%, con un accumulo significativo di 4.29 mm. Il vento da ovest-ovest soffia a 10.62 m/s, e le nuvole coprono l'87% del cielo, con una visibilità mantenuta a 10 km.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da precipitazioni continue sin dalle prime ore della notte fino a sera. Le temperature oscilleranno tra gli 11.64°C e 14.13°C, mentre i venti soffieranno principalmente da ovest con intensità variabile. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con brevi momenti di attenuazione delle nuvole. In generale, sarà una giornata umida e ventosa, con piogge che potrebbero influenzare le attività all'aperto. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali e di equipaggiarsi adeguatamente per affrontare il maltempo.