Meteo del 19 luglio 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 19 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara a una giornata di luglio all'insegna del sole e delle temperature gradevoli. Le previsioni meteo per domani, 19 luglio 2025, promettono un clima ideale per chi desidera godersi il mare o una passeggiata all'aria aperta. Ma cosa riserverà ogni momento della giornata? Scopriamolo insieme nei dettagli orari che seguono.

Previsioni orarie dettagliate per Gela

Notte: Le prime ore della giornata si apriranno con un cielo sereno e temperature attorno ai 24.55°C. L'umidità sarà del 78%, rendendo l'aria leggermente umida ma comunque piacevole. Il vento sarà debole, proveniente da nord con una velocità di 0.36 m/s.

Prima mattina: Avvicinandosi all'alba, le condizioni restano invariate con il cielo limpido e la temperatura in lieve aumento a 25.18°C. L'umidità rimane costante e il vento si orienta da nord-ovest, aumentando leggermente a 0.44 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il sole splenderà alto nel cielo, mantenendo il clima sereno. La temperatura salirà a 25.99°C con un'umidità che scenderà al 74%. Il vento sarà lieve, proveniente da ovest con una velocità di 0.32 m/s.

Mezza mattinata: La giornata continuerà a offrire cieli sereni e un clima accogliente con una temperatura che raggiungerà i 27.01°C. L'umidità calerà al 69%, mentre il vento proveniente da sud-ovest si farà sentire di più, raggiungendo 3.65 m/s.

Mezzogiorno: A metà giornata, il sole continuerà a dominare incontrastato, portando la temperatura a 27.21°C. Con un'umidità al 73%, la sensazione termica sarà di 29.5°C. I venti da sud-ovest soffieranno più forti, con una velocità di 5.57 m/s.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sereno si manterrà, con temperature leggermente in calo a 27.02°C. L'umidità sarà al 73%, e il vento da sud-ovest rallenterà a 4.17 m/s.

Tardo pomeriggio: Avvicinandosi alla sera, il clima resterà piacevole con una temperatura che scenderà a 26°C. L'umidità aumenterà leggermente al 77%, mentre il vento da sud-ovest si farà più debole, con una velocità di 2.02 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo limpido e una temperatura di 25.3°C. L'umidità sarà all'80%, e il vento, quasi impercettibile, soffierà da nord a 0.63 m/s.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Gela promette di essere piacevole e soleggiata, con temperature che si manterranno tra i 24.55°C e i 27.21°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno per tutto il giorno, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto. I venti saranno generalmente deboli, aumentando leggermente durante la mattinata e il mezzogiorno. In sintesi, una giornata estiva perfetta per godere del bel tempo nella splendida cornice di Gela.